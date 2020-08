Natalia Oreiro se arrepintió de hacer la publicidad que la lanzó a la fama: “No colabora con las mujeres”

Si bien reconoció que gracias a ese trabajo pudo viajar a la Argentina y comenzar su carrera.

Natalia Oreiro aseguró que no sabía que habían hecho un primer plano de su cola en ese comercial.

En medio de la presentación del documental Nasha Natasha, que cuenta su vínculo con Rusia, Natalia Oreiro reconoció que hoy no filmaría la publicidad de los años ’90 que la llevó a la fama.

El comercial era de una marca de tampones y se filmó en Uruguay en 1993, cuando la actriz tenía 12 años. Consultada en una nota con Teleshow sobre este trabajo que fue el primero de gran repercusión, señaló: “Le diría (a la Natalia de ese entonces) que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres”.

“Estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada”, recordó.

Además, explicó: “En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue mi primer trabajo profesional por el que me pagaron”.

También rememoró que en ese entonces, cuando vivía con su familia en Uruguay, pudo viajar gracias a esos trabajos: “Las vacaciones nuestras eran durante muchos años venir a Buenos Aires. Recuerdo el Obelisco, la calle Corrientes, Florida, esas pizzerías en las esquinas tan emblemáticas, se respiraba arte”.

Sobre “Nasha Natasha”

El documental, que significa ‘Nuestra Natalia’ y que cuenta con la producción de Axel Kuschevatzky y la dirección de Martín Sastre, muestra momentos de la gira que la artista emprendió en 2014 por todo Rusia durante 40 días.

“Nasha Natasha”, el documental está disponible en Netflix.

“Hace 20 años que viajo a Rusia y nunca dejó de sorprenderme. Primero por el esfuerzo enorme que hacen para hablarme en español y después por todo lo que conocían de mi vida, de la Argentina y Uruguay. Primero pensé que era una moda que iba a pasar, pero no”, manifestó Oreiro.