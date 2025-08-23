Natalie Portman, la actriz que vive sus separaciones y nuevos romances igual que sus personajes en el cine

Es probable que sea pura obra del azar, pero los últimos personajes de Natalie Portman parecen reflejar sus propios estados de ánimo, en un caso involuntario de arte imitando la vida. Pongamos por caso La fuente de la juventud, dirigida por Guy Ritchie, que estrenó hace tres meses con críticas mixtas, pero ahora acapara mucha atención en el streaming de Apple TV.

Allí, Natalie Portman es una curadora de museos, Charlotte Perdue, a quien se ve de entrada en medio de un divorcio complicado con su esposo mientras pelea por la custodia de su hijo cuando su hermano (John Krasinski) la invita a una aventura tipo Indiana Jones por lugares exóticos.

Portman empezó a filmar esa película en Bangkok en febrero de 2024, el msmo mes en que se formalizaba su divorcio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, quien la ayudó a preparar su bailarina en el thriller noir El cisne negro, que le hizo ganar su primer Oscar en 2011.

Se casaron, tuvieron dos hijos, Aleph (14) y Amalia (8), se fueron a vivir a Paris. La separación llegó después de una infidelidad muy pública del coreógrafo, que ella manejó con la privacidad que la caracteriza.

Good Sex, la película donde Portman busca rehacer su vida sentimental

Natalie Portman, en una gala de Doir, marca de la que es embajadora. Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani

El año pasado, Natalie Portman debutó en TV con La dama del lago, un drama que la encuentra en el primer episodio como ama de casa reprimida en el Baltimore de 1966, separándose de su esposo misógino y convirtiéndose en periodista investigando unos crímenes en la ciudad.

Recuerda la experiencia como agotadora, tantos días, tantas horas, cree que si vuelve a hacer TV va a ser seguramente una comedia.

Y una comedia romántica es lo que está filmando ahora justamente en Nueva York, Good Sex, escrita y dirigida por Lena Dunham (Girls), donde su protagonista, Ally, es una terapeuta que viene de una fallida relación sentimental y termina enredada en un triángulo amoroso entre un hombre que le lleva unos 10 años (Mark Ruffalo) y otro bastante más joven (el músico Role Model).

Su vida en París, “la capital de la discreción”

Natalie Portman y John Krasinski, en una escena de «La fuente de la juventud», que puede verse por Apple TV.

Aunque se supone que la sátira The Gallerist trascurre en Miami, Natalie filmó escenas en París, la ciudad donde volvió a radicarse con sus dos hijos después de su divorcio. Ahí compartió escenas con Jenna Ortega (Merlina), con quien mantuvo una interesante conversación para la revista Interview que las encontró hablando de haber empezado en la industria muy jóvenes y donde Portman le hizo una guía de cómo sobrevivir Hollywood, especialmente aquellos que quienes sexualizar a las jóvenes actrices.

A ella le pasó con su primer éxito, El profesional, la película que le hizo caminar su primera alfombra roja a los 13 años, pero que también la convirtió muy a su pesar en una especie de “lolita”. Se sacó el sayo rápidamente con decisiones como la de obtener un grado en psicología en la Universidad de Harvard mientras elegía sus roles cuidadosamente para convertirse en una actriz prestigiosa con tres nominaciones al Oscar, la última por Jackie.

Nacida en Jerusalem hace 44 años, se fue a vivir con sus padres a Washington, de ahí a Nueva York hasta que su carrera la llevó a Los Ángeles y ahora el destino la devolvió a París.

Mientras promocionaba la última fragancia de Miss Dior, marca de la que es embajadora, aprovechó para elogiar la ciudad que volvió a elegir para transitar este nuevo presente.

Natalie Portman, en la premiére de «Eddington», en el Festival de Cannes, en mayo de 2025. Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

La ausencia de paparazzi y la discreción de los parisinos, una cualidad que les elogia, le permite ahora transitar esta nueva etapa de su vida, la del amor después del amor, paseando tranquila por la ciudad con su nueva pareja, un productor musical francés conocido como Tepr. Admite que su sanidad mental la consigue no leyendo críticas ni comentarios en redes sociales y haciendo que sus hijos sean su cable a tierra.