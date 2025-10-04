Naufragó con su moto acuática y sobrevivió 36 horas a la deriva en altamar: el video del milagroso rescate

Se temía el peor final tras 36 horas de un intenso operativo de búsqueda en altamar de Layonel Ramírez Collado, un joven español de 27 años que fue reportado como desaparecido el pasado 30 de septiembre en el sur de Gran Canaria. Pero, por fortuna, fue rescatado con vida, y su familia contó cómo sobrevivió.

El muchacho estaba en un barco junto a un grupo de amigos aquella tarde del lunes, cuando su moto acuática se desenganchó de la embarcación, que se encontraba en la parte trasera.

Layonel Ramírez Collado, el joven náufrago que fue rescatado con vida. (Foto: Facebook/Cruz Roja en Las Palmas )

Enseguida se lanzó al mar para intentar recuperarla, y desde el agua le dijo a sus acompañantes que iba a acercar la moto hasta la costa, y que los reencontraría en el muelle del Castillo del Romeral, donde posteriormente lo recogerían.

Sin embargo, cuando sus amigos acudieron al punto de encuentro, Layonel no estaba ahí, y tampoco había rastros de su vehículo acuático. Esperaron unas horas y empezaron a asustarse por su ausencia.

Decidieron acercarse a las autoridades portuarias y contar lo que había sucedido para pedir ayuda. Esa misma noche los servicios de emergencias activaron el dispositivo de búsqueda para localizar a Ramírez, en torno a las 23.00 del lunes.

La desesperada búsqueda de Layonel Ramírez Collado y el increíble rescate

El operativo se desplegó entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, con la coordinación de la Guardia Civil y la asistencia de Salvamento Marítimo, por tierra, mar y aire.

Las autoridades de salvataje informaron varios partes oficiales en sus redes sociales, y también compartieron el video del momento exacto en que lo avistaron a la deriva, aún flotando sobre la moto acuática semihundida.

RESCATE AL LÍMITE EN GRAN CANARIA

Salvamento Marítimo, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, ha rescatado con vida a la persona desaparecida en moto de agua el pasado lunes por la noche en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en las proximidades de la… pic.twitter.com/YrkJbfBRNd

«El avión de Salvamento Marítimo Sasemar 103 ha localizado este miércoles con vida y en su moto a Layonel Ramírez Collado, el joven de 27 años que desapareció en la noche del lunes en el mar cuando trataba de recuperar su embarcación en la zona de Castillo del Romeral», indicó el Salvamento Marítimo a través de la red social X.

Bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, relataron que el joven fue hallado en las proximidades de la Central Térmica de Juan Grande, a 15 millas náuticas al Suroeste de Arguineguín.

Al escuchar que un avión sobrevolaba, el joven comenzó a agitar las manos en señal de vida, con las pocas fuerzas que le quedaban, y los rescatistas procedieron al operativo de extracción segura.

El momento en que avistan desde el helicóptero al joven. (Foto: Facebook/Cruz Roja en Las Palmas )

Movilizaron a la Guardamar Urania y a efectivos de Cruz Roja para que lo atendiesen a su llegada. Finalmente, el náufrago volvió a tierra firme, donde su madre y abuelos lo esperaban ansiosos, llenos de angustia.

«El joven se encuentra en buen estado de salud, aunque con dolor en el pecho por la postura y al tiempo que pasó sobre la moto acuática, intentando mantenerse a flote, con un grado de deshidratación muy alto, quemaduras solares, y falta de alimento, pero en buena condición general», detallaron las autoridades.

Su madre, Natividad Collado, habló con los medios locales, y dijo que las últimas 36 horas habían sido la peor pesadilla de su vida. «Lo pasamos fatal, fatal de verdad, y como la moto no aparecía guardábamos la esperanza de que él estuviese bien», confesó.

«Al parecer su moto sufrió un desperfecto y no pudo seguir navegando; ahora le están poniendo calmantes, pero está bien, incluso él nos ha dado ánimos a nosotros; nos dijo que tiene mucha hambre, que quiere comer todo lo que pueda», contó. «Estamos súper contentos, felices y agradecidos con todos los que participaron del rescate», agradeció.