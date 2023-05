NBA – Boston Celtics vs. Miami Heat

Los Celtics reciben este miércoles al Heat en el TD Garden, en el primer juego de las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Tras eliminar a Philadelphia 76ers en un apasionante séptimo juego, Boston Celtics, número 2 en la fase regular del Este, iniciará la final de la Conferencia Este de la NBA con Miami Heat (dejó en el camino a New York Knicks por 4-2) este miércoles en el TD Garden.

El encuentro se disputará desde las 21.30 de Argentina, con transmisión en vivo por Star+.

Boston Celtics vs. Miami Heat: cómo ver EN VIVO por TV y ONLINE

El partido podrá verse en vivo desde las 21.30 únicamente de manera online por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, DirecTV Go y Cablevisión Flow.

Calendario de los juegos de las Finales de Conferencia

Juego 1: miércoles 17 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.

Juego 2: viernes 19 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.

Juego 3: domingo 21 de mayo, Miami Heat vs Boston Celtics en el Kaseya Center.

Juego 4: martes 23 de mayo, Miami Heat vs Boston Celtics en el Kaseya Center.

Juego 5 (de ser necesario): jueves 25 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.

Juego 6 (de ser necesario): sábado 27 de mayo, Miami Heat vs Boston Celtics en el Kaseya Center.

Juego 7 (de ser necesario): lunes 29 de mayo, Boston Celtics vs Miami Heat en el TD Garden.