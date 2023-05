NBA: con Jokic como figura, Denver Nuggets se quedó con el primer juego de las finales del Oeste

El serbio se anotó con un triple-doble en el triunfo ante Los Angeles Lakers por el primer juego de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Denver Nuggets y Los Angeles Lakers iniciaron este martes la final de la Conferencia Oeste de la NBA, en un duelo que promete paridad y jerarquía, sobre todo en la lucha bajo los tableros; y que arrancó con un triunfo de local por parte de la franquicia de Colorado, con una brillante actuación de Nikola Jokic.

El serbio fue la gran figura de la noche. Completó 42 minutos en cancha, en los que registró un triple-doble de 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias.

Jokic estuvo bien secundado por el canadiense Jamal Murray, quien aportó 31 puntos. Caldwell-Pope, además, sumó 21 anotaciones.

Por el lado de la visita, los 40 tantos de Anthony Davis no fueron suficientes para la remontada. El dueño de casa llegó a sacar unos 20 puntos de diferencia, pero los agenlinos se acercaron en el último cuarto y hasta pudieron igualar con un triple que falló LeBron James a segundos del cierre.

A sus 38 años, «The King» estuvo 40 minutos en cancha, con 26 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias.

La serie continúa este jueves con el segundo juego, también en el Ball Arena de Colorado, donde los Lakers intentarán robarse la localía antes de regresar a casa.

Fechas y horarios de los juegos de las Finales de Conferencia

Juego 2: Jueves 18 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.

Juego 3: Sábado 20 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

Juego 4: Lunes 22 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

Juego 5 (de ser necesario): Miércoles 24 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.

Juego 6 (de ser necesario): Viernes 26 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

Juego 7 (de ser necesario): Domingo 28 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.