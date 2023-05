NBA Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets

Los Nuggets de Nikola Jokic reciben este jueves a los Lakers de LeBron James en el segundo juego de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Denver Nuggets y Los Angeles Lakers juega este martes el segundo juego de la final de la Conferencia Oeste de la NBA, luego del partido inaugural en el que se impusieron los liderados por el serbio Nikola Jokic.

El encuentro se celebrará desde las 21.30 de la Argentina, otra vez en el Ball Arena de la franquicia del estado de Colorado. Habrá televisación en directo de la señal ESPN 2 y Star+.

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets: cómo ver EN VIVO por TV y ONLINE

El partido podrá verse en vivo desde las 21.30 por la señal de cable ESPN 2 y de manera online por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, DirecTV Go y Cablevisión Flow.

Fechas de los juegos de las Finales de Conferencia

.Juego 2: Jueves 18 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.

.Juego 3: Sábado 20 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

.Juego 4: Lunes 22 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

.Juego 5 (de ser necesario): Miércoles 24 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.

.Juego 6 (de ser necesario): Viernes 26 de mayo, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets en el Crypto.com Arena.

.Juego 7 (de ser necesario): Domingo 28 de mayo, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers en el Ball Arena.