Neymar y un tenso cara a cara con la barra brava del Santos de Brasil en medio de la crisis: «Los tendríamos que cachetear»

No solo pasa en Argentina. Este martes, el astro brasileño Neymar vivió un momento poco emparentado a su carrera, en el que tuvo un tenso cara a cara con los líderes de la barra brava del Santos, que invadieron el centro de entrenamiento ‘Rei Pelé’ del conjunto paulista, para exigir respuestas por la crisis futbolística que lo tiene a dos puntos de la zona de descenso en el Brasileirao.

Membro da torcida organizada fala com os jogadores e demais membros da equipe… “isso que tá acontecendo é pouco” #deolhonopeixe

«Lo que está pasando ahora, no es suficiente, tendríamos que cachetearlos», se escucha que le dice uno de los barras, con una remera blanca con la palabra ‘Santos’ en la espalda y una gorra del mismo color.

«Tú eres la estrella de este equipo (le dijo a Neymar), vos sos el mejor jugador del planeta… Si vos llorás, imaginate el resto. Si vos discutís con un hincha (por lo que ocurrió hace algunos partidos atrás), va a estar mal…», agregó.

«Estamos intentando mejorar las cosas», les respondió el delantero a los hinchas, en pleno playón del predio, con un vaso de agua en la mano y un tono tranquilo en la voz, según vídeos difundidos en redes sociales.

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, por el Brasileirao.

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en el puesto 15 de la tabla, a dos puntos de la zona de descenso.

Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava ‘Torcida Sangue Jovem’ protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía «elenco de finados».

Luego forzaron el portón de ingreso, tuvieron esa charla con el plantel y después fueron retirados por la Policía, que quedó custodiando.