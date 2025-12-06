«No es soberanía comprar aviones que no sirven para disuadir a los ingleses por Malvinas»: la dura respuesta del exministro Agustín Rossi a las críticas de Milei

Luego que Javier Milei afirmó que, «para el kirchnerismo, soberanía significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina», el exministro de Defensa y actual diputado nacional Agustín Rossi salió al cruce del libertario y sostuvo que «no es soberanía comprar aviones que no sirven para disuadir a los ingleses por Malvinas».

«No es soberanía haber comprado un avión cuya capacidad disuasoria no se puede utilizar en el Atlántico Sur frente a la ocupación ilegal que lleva adelante Gran Bretaña desde hace años en Malvinas», apuntó Rossi en diálogo con Clarín.

En ese marco, el exministro de Defensa rechazó las acusaciones de Milei y apuntó contra el rumbo del Gobierno en materia militar y económica. «Gran Bretaña es el principal socio militar de los fabricantes del avión que son los Estados Unidos», subrayó.

La respuesta de Rossi llegó a los pocos minutos de que Milei cruzó duramente al kirchnerismo, cuestionando su noción de soberanía durante el acto que se realizó en la base militar de Río Cuarto, en Córdoba, para la presentación oficial de los seis aviones militares F-16 adquiridos a Dinamarca.

Milei cruzó al kirchnerismo en la presentación de los aviones F-16

«El Presidente, como suele hacer, miente en forma maniquea. Hubiese sido una decisión soberana si hubiese comprado los aviones JF-17 chinos que eran los que nosotros promovíamos, porque eso sí hubiese significado una acción disuasoria muy fuerte en el Atlántico Sur», resaltó Rossi a este diario.

En esta misma línea, el exfuncionario nacional retrucó: «Los F-16 que compró, nadie puede pensar que los Estados Unidos han autorizado esa compra sin el acuerdo con Gran Bretaña y Gran Bretaña ha tenido ese acuerdo solamente si tiene garantizada que su intento de expansión militar en el Atlántico Sur se va a seguir llevando adelante sin ningún tipo de trabajo».

Además, Rossi amplió sus críticas y apuntó contra la estrategia militar del Gobierno. «Soberanía no es entregarle la construcción y uso de la base naval militar en Ushuaia que es la base más austral del mundo», cuestionó el actual diputado nacional, en alusión a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego.

«Soberanía no es que estén cerrando permanentemente empresas en la Argentina para que los argentinos se queden sin trabajo sin que exista posibilidad de crecimiento económico», enfatizó el dirigente peronista.

En materia de defensa, Rossi volvió a cargar contra el recorte presupuestario. «Soberanía tampoco es eliminar el FONDEF como indican en la ley de presupuesto que es el Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas», apuntó en declaraciones a Clarín.

Por último, alertó sobre el impacto en el personal de las Fuerzas Armadas: «Soberanía no es tener al personal militar con los salarios más bajos de los últimos años y tener el presupuesto de defensa con respecto al PBI más bajo también de los últimos años».