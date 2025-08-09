Nueva encuesta: hicieron un ranking y lidera un libertario que no es ni Milei ni Bullrich ni Villarruel

La historia es conocida pero vale recordarla. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, uno de los datos que lo incomodaban a él y su entorno era que la vice Victoria Villarruel tuviera mejor imagen ante la opinión pública. Esa particularidad estadística fue mermando, pero luego coló otro mujer en los podios de los rankings: la ministra Patricia Bullrich.

Ahora, una nueva encuesta sorprende: midieron a 22 dirigentes, 13 oficialistas y 9 opositores, y lidera un libertario que no es ni Milei ni Villarruel ni Bullrich. El dato, extraño, viene en el último estudio nacional de las consultoras D’Alessio IROL – Berensztein y le otorga ese lugar de privilegio al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La tabla se ordena por valoración positiva. Y dentro de números más bien modestos, queda marcada una diferencia notoria: de los 13 oficialistas, 9 quedan en la parte de arriba; de los 9 opositores, 7 terminan abajo.

El rechazo a las testimoniales

El informe se basó en un relevamiento que las firmas hicieron en conjunto el 30 y 31 de julio. Fueron 1.000 casos online, a mayores de 18 años. Además de la tabla de imágenes, se abordaron otros temas de coyuntura política y económica y se preguntó por las candidaturas testimoniales.

¿Las principales conclusiones?

1) «La evaluación negativa de la situación económica actual respecto del año pasado continúa creciendo luego de su piso en diciembre 2024. Un 54% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 44% cree que está mejor».

2) «Respecto de las expectativas económicas para el año próximo, el pesimismo continúa predominando entre los encuestados por segundo mes consecutivo. Un 45% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 49% evalúa que la economía estará peor».

3) «Al ingresar en el octavo mes del año, el gobierno de Javier Milei ve crecer la valoración negativa hacia la gestión por cuarto mes consecutivo: un 55% la evalúa negativamente (2 puntos más que el mes anterior). Por otra parte, un 43% la evalúa positivamente (3 puntos menos que el mes anterior)».

4) «La preocupación por la inseguridad se mantiene en la primera posición entre las inquietudes de los argentinos con el 66%. Le sigue la incertidumbre en la situación económica del país con el 60%. La falta de propuestas para el crecimiento económico completa el top 3 de las preocupaciones de los encuestados con el 53%».

Francos, jefe de Gabinete, en la Rural. Foto: Juano Tesone.

5) «Guillermo Francos lidera el ranking de imagen de dirigentes políticos al alcanzar el 43% de imagen positiva. Le sigue Patricia Bullrich con el 41%, y José Luis Espert y Javier Milei con 39% de imagen positiva».

6) «Ocho de cada diez encuestados manifiesta haber escuchado hablar del término ‘candidatura testimonial’, en tanto que un 10% dice no conocer el término».

7) «Un 79% de los encuestados considera engañoso para los votantes que un candidato no asuma su cargo si gana las elecciones. Esta percepción prevalece principalmente entre votantes de LLA (93%).

8) «En cuanto a la intención de voto hacia un candidato sabidamente testimonial, un 69% expresó su rechazo, mientras que un 21% lo votaría igual si apoyara al espacio que el candidato representa».

Los 11 de arriba y los 11 de abajo

Para un mejor análisis, Clarín dividió la tabla de la encuesta en dos, con los 11 de arriba y los 11 de abajo, siempre ordenados según su imagen positiva. Quedaron así:

LOS 11 DE ARRIBA

1° Guillermo Francos (oficialista): 43% de imagen positiva.

2° Patricia Bullrich (oficialista): + 41%.

3° Javier Milei (oficialista): + 39%.

4° José Luis Espert (oficialista): + 39%.

5° Luis Caputo (oficialista): + 38%.

6° Victoria Villarruel (oficialista): + 38%.

7° Luis Petri (oficialista): + 37%.

8° Federico Sturzenegger (oficialista): + 36%.

9° Sandra Pettovello (oficialista): + 36%.

10° Mauricio Macri (opositor): + 34%.

11° Axel Kicillof (opositor): + 33%.

El ranking de D’Alessio IROL – Berensztein.

LOS 11 DE ABAJO

12° Juan Grabois (opositor): + 32%.

13° Martín Menem (oficialista): + 31%.

14° Cristian Ritondo (oficialista): + 27%.

15° Cristina Kirchner (opositor): + 26%.

16° Rodrigo de Loredo (opositor): + 26%.

17° Mariano Cúneo Libarona (oficialista): + 25%.

18° Jorge Macri (opositor): + 21%.

19° Martín Lousteau (opositor): + 17%.

20° Miguel Angel Pichetto (opositor): + 13%.

21° Máximo Kirchner (opositor): + 13%

22° Bartolomé Abdala (oficialista): + 9%.