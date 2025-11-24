Nueva encuesta y sorpresa: midieron al principal perdedor de la elección y no es Cristina ni Kicillof

Desde hace un mes, el mazazo electoral por la derrota bonaerense dejó groggy al peronismo y a sus dos principales líderes: Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Pero mientras esa fuerza sigue debatiendo quién es el principal culpable de la derrota, una nueva encuesta agrega un dato novedoso: hay un dirigente/candidato al que la gente considera que le fue peor: Juan Schiaretti.

El exgobernador Schiaretti, el día de la elección. Quedó segundo en su provincia.

El dato aparece en un interesante informe pos elección que hicieron las consultoras Trespuntozero y La Sastrería. Son firmas que, en general, trabajan más cerca de los espacios opositores. A la primera la dirige la analista Shila Vilker y a la segunda, Raúl Timerman, primo del excanciller fallecido.

Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre hicieron un relevamiento de 1.000 casos en todo el país, con +/- 3,1% de margen de error. A partir de los resultados elaboraron un informe que titularon «El Gobierno post elecciones».

Entre el «fraude» y la «esperanza»

La primera pregunta del trabajo se vincula con el sentimiento que les dejó a los encuestados la elección legislativa. A partir de las respuestas se elaboró lo que se conoce como «nube de palabras». Y quedó marcada la grieta: las más visibles son «fraude» y «esperanza».

El último estudio nacional de Trespuntozero y La Sastrería.

Cuando los resultados se dividen por la afinidad política, queda clarísimo: entre los kirchneristas predomina el «fraude» y entre los libertarios y macristas la «sorpresa».

El último estudio nacional de Trespuntozero y La Sastrería.

Luego se agrega un resumen cuantitativo de resultados, y los sentimientos positivos (además de «esperanza» aparecen «alegría» y «alivio») coinciden casi con exactitud con el porcentaje que sacó el Gobierno a nivel nacional en el comicio: 41,6%.

El último estudio nacional de Trespuntozero y La Sastrería.

Ese mismo número se repite cuando se indaga por las razones del voto del 26 de octubre: el 40,6% responde que lo hizo «para apoyar al Gobierno nacional».

Otra «torta» interesante se dibuja cuando preguntan si los sorprendió el resultado de la elección. El 40,8% confiesa que «sí», que «esperaba que la oposición peronista obtuviera más votos». A otro 24,7% también, pero porque creía que «el gobierno iba a obtener menos votos». Y un 2,4% pensaba en una mejor performance de Provincias Unidas.

Ganadores y perdedores, de Milei a Schiaretti

Luego sí viene el cuadro con ganadores y perdedores. «Más allá de lo que usted haya votado en estas elecciones, ¿cómo cree que les fue a los siguientes dirigentes», plantea el estudio.

El ranking se orden por el porcentaje de «le fue bien». Y allí primero queda previsiblemente Milei, con un 74,8%. Un poco más llamativo, quizás, es el último puesto de Schiaretti, con apenas 3,9% de «le fue bien».

El último estudio nacional de Trespuntozero y La Sastrería.

El exgobernador de Córdoba encabezó la lista de Provincias Unidas en su distrito. Y cuando se esperaba que pelee cabeza a cabeza para ganar ese comicio, quedó segundo a 14 puntos del triunfador libertario.

La tabla la completan:

2° A Mauricio Macri: 35,5% considera que «le fue bien» en la elección.

3° A Axel Kicillof: 17,9% de «le fue bien».

4° A los gobernadores: 15,4% de «le fue bien».

5° A Cristina Kirchner: 9,8% de «le fue bien».

Consuelo para Schiaretti: si la tabla se hubiese armado por el ítem «le fue mal», lo superaban Cristina y Kicillof. El exgobernador de Córdoba tuvo 62,1% de esta opción, contra 67,3% del mandatario bonaerense y 68,8% de la expresidenta.