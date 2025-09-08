NUEVO RELEVAMIENTO PROVINCIAL DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA (LSA)

El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS impulsa la actualización del relevamiento provincial de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) iniciado en 2021.

Teniendo en cuenta que la accesibilidad comunicacional es un derecho y una condición esencial para la plena ciudadanía, se considera fundamental poder contar con información actualizada que permita planificar políticas públicas inclusivas y fortalecer la comunicación en diferentes espacios sociales.

El objetivo es reconocer, identificar y recopilar información sobre nuevos intérpretes en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS. Por ello se invita a quienes ejercen como Intérprete de Lengua de Señas Argentina a registrarse a través del siguiente link, hasta el 10 de septiembre.

http://bit.ly/4nlASSB