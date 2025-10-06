OBTENÉ EL CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Con el objetivo de proporcionar herramientas que brinden seguridad en el sector alimenticio de nuestra ciudad, el Municipio de Río Grande brinda oportunidades para la capacitación y el desarrollo de los y las riograndenses.

El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es un documento personal, intransferible, con validez en todo el territorio nacional y una vigencia de 3 años.

Aquellas personas que necesiten tramitarlo por primera vez o renovarlo, deberán realizar de forma obligatoria el curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, la cual lleva a adelanta el Municipio a través de la Dirección de Bromatología, perteneciente a la Secretaría de Salud. Esta capacitación se dicta de manera permanente durante todo el año.

Las inscripciones se encuentran abiertas de manera permanente, durante todo el año mediante el siguiente link: http://bit.ly/3Y6dgVk. Al momento de registrarse, deben presentar un certificado médico que confirme su aptitud para manipular alimentos. Para mayor información puede comunicarse al 436295 o por correo electrónico a capacitaciontecnicamrg@gmail.com.