Ofrecen $ 5 millones por datos sobre uno de los sospechosos de matar en Don Torcuato a un joven que vendía dólares por redes

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $ 5 millones para aquellas personas que brinden datos para lograr la captura de Sergio Ezequiel Steimbrecher, señalado por la Justicia como uno de los cinco coautores del asesinato de Germán Sallemi, un joven de 25 años que se dedicaba a vender dólares por redes sociales y que fue encontrado muerto en un departamento de alquiler temporario de Don Torcuato.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes Judiciales y los Ministerios Públicos” de la cartera conducida por Alejandra Monteoliva, quien firmó la Resolución 1364/2025 publicada en el Boletín Oficial.

En los considerandos de esa medida, el Ministerio recordó que “el 19 de enero de 2024, entre las 12:50 y las 13:00 horas, los imputados Santino Mármol, Braian Ezequiel Bogado, Ezequiel Steimbrecher, Facundo Sebastián Barrionuevo y Nicolás Agustín Alberdi, en coautoría funcional de manera premeditada y con una clara división de roles y tareas, convocaron a la víctima, simulando estar interesados en realizar con el mismo una operación de compra de dólares”.

“Seguido de ello, abordaron a la víctima Sallemi, al cual golpearon, lo sujetaron con precintos, toallas en sus muñecas y pies, y mediante asfixia mecánica que aplicaron sobre su cuello le produjeron la muerte, dándose inmediatamente a la fuga”, precisó el documento.

Sobre Steimbrecher pesa una “orden de captura desde el 23 de enero de 2024, por considerarlo ‘prima facie’ coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda (arts. 80 incs. 6° y 7 y art. 167 inc 2° del Código Penal)”.

El Ministerio, en esa dirección, describió al acusado como de “contextura corporal delgada, de cabello corto de color castaño oscuro, tez blanca y una altura aproximada de 1,80 metro”.

El flyer difundido por el Ministerio de Seguridad con la recompensa ofrecida por uno de los acusados de matar a Germán Sallemi.

El episodio, en específico, ocurrió en un inmueble alquilado para turistas, perteneciente al club Hindú Club y situado en la esquina de las avenidas Ángel T. de Alvear y del Golf, en el partido de Tigre.

El crimen se descubrió cuando una vecina escuchó gritos y llamó al 911. Al llegar los la Policía encontraron el cadáver y determinaron que se trataba de un joven oriundo de San Miguel, que se dedicaba a la venta de dólares, los que ofrecía por internet.

Además, integraba una firma familiar dedicada al negocio inmobiliario y estaba registrado como empresario en la AFIP.

Los homicidas escaparon del lugar del crimen a bordo de un Chevrolet Cruze blanco con patente adulterada, que circuló Panamericana hasta llegar a Pilar y luego ingresó al partido de Malvinas Argentinas.

Previamente, una cámara del interior del lugar del crimen registró a los supuestos asesinos escapando, corriendo por una de las escaleras.

Un día después del crimen, Mármol fue capturado por la mañana por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y Sub DDI Tigre en un country de Francisco Álvarez.