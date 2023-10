Ordenaron la captura de Chocolate Rigau: la Policía lo fue a detener a su casa y no lo encontró

Tras el fallo de Casación, quedó firme la orden de detención del juez Guillermo Atencio. La Federal también busca al puntero del PJ, que vaciaba tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. Su celular se abrirá el 20.

El escándalo con Julio Chocolate Rigau comenzó luego de una investigación .

Con un pedido de la fiscal, la Policía bonaerense llegó hasta la casa de Chocolate Rigau en el barrio La Granja, de La Plata, para detenerlo, pero el puntero del PJ bonaerense, que había caído infraganti, vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, no estaba en su casa. “Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni.

El escándalo que estalló cuando Rigau cayó detenido el sábado 9 de septiembre en los cajeros del BAPRO más céntricos de La Plata, con 48 tarjetas de débito, una bolsa negra con $1,2 millón y un cuaderno con las claves de los plásticos, suma día a día ribetes sospechosos.

El juez de Garantías de Federico Atencio rechazó entonces la excarcelación y la fiscal Betina Lacki había dispuesto un peritaje en el celular del puntero del PJ, un trámite que es vivido con pánico por el oficialismo, pero también por la oposición. La sospecha es que Rigau es un eslabón en un mecanismo de financiamiento ilegal de la política que involucra a toda la Legislatura, que preside Federico Otermín, delfín de Martín Inasurralde, hundido por el Yategate.

El candidato a renovar su banca como concejal en La Plata, el massista Facundo Albini (izquierda), vinculado a «Chocolate» Rigau.

El primero fue cuando la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó -tras once días de detención- la liberación de Rigau, un militante con vínculos con el massismo. La decisión de los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides está sospechada de connivencia política. Ordenaron anular la causa porque -adujeron- en el momento de la detención la policía no le leyó a Rigau sus garantías procesales.

La investigación judicial finalmente se reactivó este jueves a última hora cuando la Cámara de Casación Penal ordenó revocar el fallo que anulaba el caso. Para los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis Mancini, la Cámara de Apelaciones no tenía el poder ni las facultades para expedirse cuando estaba en trámite el tratamiento de la excarcelación extraordinaria de “Chocolate”, y además hicieron lugar a un habeas corpus que no era de su competencia.

En el juzgado de Atencio, explicaron: “La detención ya la ordenó el juez. Rigau fue detenido. La Cámara dijo que todo lo actuado (orden de detención incluida) era nulo. Rigau recuperó la libertad. La Casación revocó el fallo de la Cámara. La orden de detención recobró validez. Solo hay que efectivizarla de nuevo”.

Este viernes feriado, la policía bonaerense buscó cumplir con el pedido de la fiscal Lacki, pero Rigau no estaba en su casa. “También nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo”, le dijeron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense para excusarse de las gestiones que el segundo de Berni, Javier Alonso, había llevado adelante para interiorizarse sobre las condiciones de alojamiento de Rigau en la comisaría 2° de La Plata.

Por su parte, esta tarde la defensa de Rigau apeló el pedido de detención. “Solicitamos se haga lugar al recurso, revocando el fallo apelado, concediendo la eximición de prisión solicitada en favor de Julio Rigau bajo caución y con las pautas de conducta que se estime corresponder”, indicó en el escrito el abogado Alfredo Gascón Cotti.

Mientras tanto, la fiscal Lacki dispuso una nueva fecha para concretar la demorada y temida -por la política- pericia al Samsung modelo SM-G532M gris, con funda negra, de Chocolate Rigau. Será el viernes 20, dos días antes de las elecciones.