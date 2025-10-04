Oriana Sabatini mostró su pancita de cuatro meses tras confirmar el embarazo con Paulo Dybala

Son días de gran felicidad para Oriana Sabatini (29), quien a fines de septiembre confirmó que será mamá por primera vez junto a Paulo Dybala (31), a poco más de un año de casados. Ahora, la artista mostró orgullosa cómo crece su pancita en el cuarto mes de embarazo.

Fue a través de su cuenta de Instagram (@orianasabatini), donde reúne 6.8 millones de seguidores, que la hija de Catherine Fulop publicó una tierna postal que se tomó frente al espejo del vestidor de su casa en Italia donde convive con el futbolista de La Roma.

De esta manera, en la imagen, Oriana aparece sonriente con un look deportivo compuesto por un top verde claro y un jogging gris a la cadera, dejando ver los cambios que está afrontando su figura durante el primer semestre de gestación.

La foto de su incipiente pancita llega poco después de anunciar que junto a Paulo Dybala esperan una nena, además de compartir que ya transita los síntomas característicos del embarazo.

«Vomito todos los días y estoy muy mareada. La parte del sueño ya se me pasó porque los primeros meses dormía todo el día», reveló en LAM (América TV).

Oriana Sabatini mostró cómo creció su pancita de embaraza mientras cursa el cuarto mes de gestación. | Foto: Instagram

Así, al ser consultada sobre los antojos propios del embarazo, la artista contó: «Tengo pero es medio gracioso porque Paulo me dice: ‘No es antojo si querés comer McDonalds’. Pero, de repente, quizás tengo ganas de esos panqueques con miel que venden en Estados Unidos».

Sobre los cambios físicos que está atravesando, la cantante señaló que el volumen de su pancita se modifica según el momento del día: «Me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente, se asoma más pero después, me levanto y me pregunto: ‘¿Dónde está el bebé?’».

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez. | Foto: Instagram

En este sentido, Oriana reconoció que uno de los mayores desafíos fue acostumbrarse a las modificaciones que sufrió tanto su cuerpo como su metabolismo.

«La verdad, estoy haciendo lo que el bebé quiere y al principio fue medio una lucha entender que mi cuerpo ahora está siendo controlado y es compartido con otra persona, alguien más que todavía no conozco pero que probablemente voy a amar en un futuro. Al comienzo me costó pero ya está», develó.

Oriana Sabatini, sobre su primer embarazo: donde nacerá su hija, la especial fecha de parto y cómo se enteró que será mamá

Por otra parte, al relatar cómo descubrió que esperaba un bebé junto a Paulo Dybala, la artista detalló que notó la ausencia de su periodo menstrual mensual, que suele ser muy regular por lo que no dudó en llamar al futbolista mientras él entrenaba con La Roma —club con el que aún le queda un año de contrato— y esperó a que regresara para hacerse juntos el test.

Al recordar cómo reaccionaron al enterarse de que serán padres, Oriana aseguró: «No lloramos. Fue mucha alegría y un poco, medio como…shock. A mi, particularmente, la alegría se me asentó de a poco porque primero hay que transitar un duelo por la etapa que se cierra y enfrentar los miedos lógicos de esto».

Aunque Sabatini destacó la felicidad que le genera este nuevo capítulo junto a Paulo, confesó que siente cierta inquietud por los próximos cinco meses de embarazo y el nacimiento de la pequeña: «Tengo un cag… terrible, mal. Porque yo hablo con embarazadas y ellas te dicen que están re felices y yo también estoy feliz pero yo me pregunto: ‘¿No están re cag….?’ A mi me cuesta mucho la parte de crecer, no te voy a mentir».

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

En cuanto a los posibles nombres para su hija, quien se prevee podría llegar al mundo el 11 de marzo —día en que también cumple Catherine Fulop—, la artista explicó que, si bien ya barajan algunas opciones, aún no decidieron y buscan un nombre original pero sin que resulte excéntrico.

«Tengo algunos anotados y otros que ya me gustaban desde hace rato pero esto es trabajo en equipo», remarcó.

Por último, Sabatini enfatizó que la intención es que el nacimiento de la pequeña sea en Europa por motivos logísticos y de agenda: «Lo voy a tener acá aunque en un momento había pensado en tenerlo en Argentina porque ahí tengo todo: familia y amigos pero es difícil. Y viajar mucho antes, Paulo tampoco podría. Sería inconcebible y la idea es que, él este».