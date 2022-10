Ortigoza entró para el penal y San Lorenzo le ganó a Vélez

Fue 1 a 0 sobre la hora. Tras una mano de Matías De los Santos, Rubén Darío Insúa mandó a la cancha al especialista que no defraudó.

San Lorenzo venció a Vélez Sarsfield de local por 1 a 0, en el marco de la 24ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con un penal en tiempo de descuento cobrado a instancias del VAR y ejecutado por el infalible Néstor Ortigoza, quien ingresó al campo de juego exclusivamente para hacerse cargo del remate.

Cuando se jugaban los minutos adicionados, Vombergar cabeceó y la pelota pegó en el brazo desplegado de Matías De los Santos, lo que generó que todo San Lorenzo pidiera penal. Luego de solucionar un problema en el intercomunicador, el árbitro Andrés Merlos vio la acción en el monitor del VAR y lo cobró.

Allí el DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, hizo entrar a Ortigoza. El veterano volante no falló y le dio los tres puntos a los de Boedo.

Síntesis de San Lorenzo 1-0 Vélez

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández y Malcom Braida; Juan Ignacio Méndez, Jalil Elías, Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Emanuel Insúa; Mateo Seoane y Nicolás Garayalde; Julián Fernández; Walter Bou, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 56m Ortigoza (SL) de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 18m Agustín Martegani por Barrios (SL); 26m Andrés Vombergar por Bareiro (SL) e Iván Leguizamón por Bareiro (SL), 27m Lucas Pratto por Bou (VS) y Luca Orellano por Fernández (VS); 35m Santiago Castro por Osorio (VS); 42m Miguel Brizuela por Janson (VS); 55m Néstor Ortigoza por Méndez (SL).

Amonestados en el primer tiempo: 24m Gómez (VS); 45m Zapata (SL); 47m De los Santos (VS).

Amonestados en el segundo tiempo: 18m Giay (SL); 44m Seoane (VS); 48m Elias (SL).

Expulsado en el segundo tiempo: 41m Valentín Gómez (VS).

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: San Lorenzo.