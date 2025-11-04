Otro gesto de Javier Milei hacia los evangélicos: oró con ellos en la Casa Rosada

En otro gesto que revela la sintonía del gobierno con la gran mayoría de las iglesias evangélicas del país, el presidente Javier Milei y parte de su gabinete participó este lunes en la Casa Rosada de un momento de oración con pastores y fieles evangélicos con motivo del Día de las Iglesias Evangélicas, que se celebró el viernes pasado.

El rezo, que se realizó en el Salón Sur, fue el primer de miembros de las iglesias evangélicas dentro de la Casa de Gobierno para lo cual fue convocada la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina(ACIERA) que agrupa al 85 % de las comunidades evangélicas del país.

El encuentro se produjo en medio de una relación distante del gobierno con la Iglesia católica, cuya conducción -la cúpula del Episcopado- le pidió al presidente hace casi un año una audiencia para presentarle los tradicionales saludos navideños y aún no tuvo respuesta ni explicación alguna.

Paralelamente, está por llegar al país el principal predicador evangélico del presidente Donald Trump, Franklin Graham -hijo del mítico pastor Billy Graham- para encabezar dos multitudinarios encuentros en el estadio de Vélez y se está tratando de acordar una reunión con Milei.

Graham -que predicó en la primera y segunda asunción presidencial de Trump-considera que Dios intervino para que el magnate sobreviviera al atentado que sufrió el año pasado en Pensilvania porque era su voluntad que volviera a ser presidente de los Estados Unidos.

Estuvieron junto a Milei en el rezo en la Casa Rosada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los designados jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

Se rezó por el país, sus autoridades y las iglesias a la vez que se elevaron peticiones por ella mejora de la economía, la justicia y la educación, y el éxito de la lucha contra el narcotráfico.

Particularmente, se oró por el presidente, pidiendo que Dios le dé “sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina en tiempos difíciles”.