Otro revés para el Gobierno: qué es y cómo funciona la moratoria previsional que aprobó el Senado

La cámara alta convirtió en ley la extensión de la moratoria que beneficia a aquellas personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para poder jubilarse.

Jubilados.

Como se informó, el Senado convirtió en ley el proyecto que aumenta las jubilaciones un 7,2 por ciento y eleva el bono que perciben quienes cobran el haber mínimo, de $70 mil a $110 mil. La iniciativa fue sancionada por 52 votos y 4 abstenciones, que fueron aportados por peronistas, radicales y provinciales, con lo cual se supera los dos tercios de los sufragios.

La votación de este jueves enfureció al oficialismo, con Javier Milei a la cabeza, ya que la mayoría de los gobernadores que hasta ahora eran denominados dialoguistas y hasta aliados decidieron rebelarse ante el Poder Ejecutivo, que hasta ahora venía manipulándolos arbitrariamente, casi hasta la humillación.

De hecho, los representantes de La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y algunos legisladores provinciales aliados al Gobierno decidieron ausentarse de la sesión convocada formalmente, argumentando no reconocer la legalidad de la convocatoria.

Para colmo, los libertarios enardecieron hasta lo indecible cuando 39 senadores votaron a favor de aprobar la extensión de la moratoria previsional, que obtuvo 14 votos negativos y una abstención, en lo que representa otra durísima derrota infringida al Gobierno Nacional por el Congreso.

Qué es la moratoria previsional que extendió el Senado

Senado de la Nación.

El 23 de marzo pasado venció la moratoria previsional convertida en ley en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, que ofrecía la posibilidad de pagar años de aportes adeudados a quienes no tenían con los necesarios para jubilarse en tiempo y forma.

En concreto, esa moratoria representaba un mecanismo que permitía a las personas que no alcanzan los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, regularizar su situación mediante un plan de pagos, lo que es fundamental para que millones de argentinos que por razones generalmente ajenas a su voluntad no habían realizado por aportes previsionales y, de esa forma, no se podían jubilar.

Pero luego de que la Cámara de Diputados y ahora la Senadores de la Nación aprobaran su prórroga, el sistema dado de baja por la gestión anarcocapitalista en el marco del ajuste perpetuo, vuelve a estar vigente y puede tramitarse en ANSES.