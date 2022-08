Pablo Alarcón contó el momento en el que sus hijas le salvaron la vida

El actor de 75 años estuvo en PH, Podemos Hablar y contó que su peor momento fue en pandemia y que logró salir a flote gracias a sus hijas.

Pablo Alarcón fue uno de los invitados a PH, Podemos hablar y, al momento de colgar la foto con un pedido o confesión, el actor habló de su presente y se quebró.

El actor de 75 años que se luce en teatro, como uno de los protagonistas de la obra ‘Rotos de amor’, contó que trabaja más por necesidad que por otra cosa. Si bien remarcó que la profesión que desarrolla lo apasiona, está en un momento en el que por ahí le gustaría tomarse tiempos sabáticos para disfrutar de otras cosas, de sus hijas pero no puede.

“Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer”, comenzó diciendo Pablo Alarcón cuando le tocó el turno de su confesión.

Y agregó: “Mis dos adorables hijas me ayudaron. Llegué a casa, me encontré con una cena, era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos, y me abrazaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena. Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama ‘El cocinero está frito’, estaba frito yo en ese momento, y salí gracias a mis hijas de eso”.

Tras componerse de la emoción explicó cómo es la obra que realiza a delivery: “Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica. En mi instagram @pabloalarcon.ok me pueden contratar».