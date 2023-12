Para Manuel Adorni, las medidas que anunció Luis Caputo «dan por tierra el déficit fiscal»

El vocero presidencial dialoga con la prensa luego que el ministro de Economía diera a conocer el denominado «Paquete de Urgencia Económica».

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que las medidas económicas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, “eran necesarias e inevitables”, y afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas”, al ofrecer una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Lo que viene en las próximas semanas será el plan de reformas estructurales que darán inicio a esta Argentina distinta de la que hablamos”, anticipó Adorni.

El vocero consideró que el denominado “Paquete de medidas urgentes” eran “inevitables para evitar la catástrofe, la hiperinflación y que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de lo que podría transformarse Argentina en caso de que se dispare el esquema hiperinflacionario”.

En ese contexto sostuvo: “Nuestra premisa es el déficit cero. El paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal. Las medidas apuntan al superávit fiscal y al equilibrio de las cuentas públicas”.

Aclaró que “el déficit fiscal es la madre de todas las batallas” y que, “más allá de que Argentina vive inmersa en ciclos de déficit fiscales, hay que entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, y eso no es negociable, porque sabemos que eso deriva en una crisis de deuda o de inflación, como la que venimos viviendo desde hace más de 20 años después de la convertibilidad”.

«Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse y no estamos dispuestos a que se muera», comparó Adorni sobre la situación económica argentina e indicó que, si eso sucede, “significa que la pobreza no va a tener límites con niveles nunca antes vistos en Argentina”.

“No hay que tenerle miedo a la verdad. Nosotros no vamos a mentir. Por supuesto que las medidas no son las que soñamos y nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero les recuerdo que hace 72 horas que asumió Milei como presidente”, mencionó.

“Cuando uno gasta más de lo que tiene hay dos alternativas: o te endeudas con un banco o le pedís prestado a un amigo. Y acá no tenemos ninguna de las dos. Los acreedores privados, los bancos, ya no creen en Argentina por nuestro triste historial de pago de deuda, nos destacamos en el mundo por ser de ‘defaultdiadores’ seriales, el banco no nos presta. El Banco Central y su máquina de imprimir billetes no van a financiar ni un solo peso del Tesoro», aseguró el vocero presidencial.

NOTA EN DESARROLLO…