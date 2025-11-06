Participantes de Miss Universo 2025 abandonaron un evento tras «humillación» del director a Miss México

Varias concursantes del certamen se retiraron en solidaridad con su compañera. El momento de tensión sucedió en un evento previo a la edición 2025, que se celebra en Tailandia.

Varias concursantes del certamen Miss Universo 2025 abandonaron este miércoles un evento luego previo a la celebración que este año se organizó en Tailandia. Fue luego de que el director del concurso reprendiera públicamente a la representante de México en una tensa confrontación.

Sucedió en una ceremonia previa al certamen, cuando el director de la edición 2025 Nawat Itsaragrisil, reprendió a Fátima Bosch (25) frente a decenas de concursantes por no haber publicado contenido promocional.

Cuando ella cuestionó a Nawat por sus palabras, este llamó a seguridad y amenazó con descalificar a quienes apoyaran a Bosch, quien abandonó la sala. Tras ella fueron otras concursantes, en señal de solidaridad.

Concursantes de Miss Universo se solidarizaron con una compañera reprendida

Las imágenes del incidente, que fueron transmitidas en vivo, se difundieron ampliamente en internet. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) condenó el comportamiento “malintencionado” del Nawat, quien después se disculpó.

En el video se escucha a algunas de ellas gritándole al Nawat después de que este alzara la voz para reprender a Miss México y le pidiera repetidamente que dejara de hablar.

Mientras muchas se ponían de pie para mostrarle su apoyo a Bosch, Nawat dijo: “Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan”. A pesar de esto, en el video se ve cómo la mayoría de las mujeres permanecieron de pie y otras varias se dirigieron hacia la puerta.

Bosch declaró a la prensa que el ejecutivo de 60 años “no fue respetuoso” y que la había llamado “tonta”. Nawat lo negó, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas.

La llamó “cabeza hueca”, según testimonios

Según diversos testigos, Nawat llamó “cabeza hueca” a la joven. Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, Nawat afirmó que había dicho que Bosch había causado “daño”. Su conducta provocó una severa reprimenda de la MUO, que envió una delegación de ejecutivos internacionales para hacerse cargo de la organización del concurso.

En una declaración en vídeo, el presidente de la MUO, el mexicano Raúl Rocha, afirmó que Nawat había “olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión de verdad”. Así, sostuvo que el funcionario tailandés había humillado, insultado y faltado al respeto a Bosch, causando un grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa.

También aseguró que la participación de Nawat en el certamen se limitaría al máximo o se eliminaría por completo y que la MUO emprendería acciones legales en su contra. “Deseo reiterar que Miss Universo es una plataforma de empoderamiento para las mujeres, para que sus voces se escuchen en el mundo”, afirmó Rocha.

Entre las que abandonaron el evento el martes se encontraba la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca: “Esto se trata de los derechos de las mujeres”, declaró al salir del evento y agregó que «así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme… Por eso tomo el abrigo y me voy”.

Mientras, la representante por Iraq para esta edición, Hanin Al Qoreishy, compartió en redes una foto junto a Bosch y otras participantes con la palabra «Sisterhood» (hermandad femenina, en inglés)