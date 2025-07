Patricia Bullrich envió una carta documento a Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, y lo instó a retractarse por sus dichos contra Guillermo Francos

Patricia Bullrich, se metió en la polémica desatada entre Guillermo Francos y la mano derecha de Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, por la vuelta del público visitante a las canchas promovida por la AFA. Ahora la ministra de Seguridad envió una carta documento al dirigente deportivo donde lo instó a que se retracte de sus dichos contra el jefe de Gabinete.

«Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias», advirtió Bullrich en un mensaje publicado en X, al que adjuntó una copia de la carta enviada a Toviggino.

«Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas», consideró la ministra.

Toviggino se ha caracterizado en los últimos tiempos por sus duras embestidas contra todo aquel que opine distinto a él o a la conducción de la AFA. Lo hace con fuertes mensajes, que incluyen insultos en forma de metáfora o chicana, siempre a través de la plataforma X.

Ya han sido objeto de sus ataques Carlos Tévez, el ex presidente de River Rodolfo D’Onofrio, el presidente de Talleres y promotor de las SAD Andrés Fassi, su par de Estudiantes Sebastián «Brujita» Verón, el delantero de Lanús Lautaro Acosta y el dirigente de Boca Raúl Alfredo Cascini. En el plano político, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

La guerra dialéctica entre el funcionario del gobierno y uno de los alfiles de Chiqui Tapia comenzó días atrás cuando Francos cuestionó el regreso del público visitante a los partidos de la Primera División.

En declaraciones a Radio Mitre, se refirió al “rol político” de la medida que entró en vigencia durante la pasada semana y que puso fin a una veda de 12 años.

Luego de la opinión de Francos, la respuesta de Toviggino, que suele usar la red social X para salir al cruce de todos aquellos que critican a la AFA , no se hizo esperar. Y citando una nota publicada en Clarín sobre los dichos de Francos, arremetió con todo contra el funcionario del gobierno de Javier Milei.

«Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el Comandante (así le dice a Chiqui Tapia) y yo, jugáramos un rol político, te aseguro que el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros sólo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como una Finalisima, dos Copas América y una Copa del Mundo», escribió en X.

Y agregó: «Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental». Y arremetió sobre el final del posteo: «Te deseo un ‘MUY FELIZ Y TRISTE FINAL … PRONTO!!!’. Ocúpate de los Gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del Futbol Argentino nos ocupamos nosotros», textual del rosarino que es santiagueño por adopción y que fue escalando en la jerarquía de AFA por su controvertido rol en el Consejo Federal.

En la misiva que hizo pública, la titular del Ministerio de Seguridad se hizo eco de ese mensaje que Toviggino lle envió a Francos, al que consideró “intimidatorio” en su contenido porque “exhibe un tono abiertamente mafioso, amenazante e intimidatorio”.

La publicación que hizo el dirigente de AFA, según el planteo que hizo Bullrich, “no sólo presenta una forma de agresión personal mediante expresiones agraviantes, sino que augura el deseo de muerte del otro”, en este caso, el jefe de Gabinete.

«El contenido del mensaje evidencia una violencia ejercida contra un ciudadano, que además es funcionario público. Resulta especialmente si se considera que el emisor es el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, una entidad de innegable relevancia institucional, y cuya conducción desarrolla funciones acordes a principios mínimos de respeto, neutralidad institucional y responsabilidad discursiva”, continúa la notificación.

En ese sentido, el texto dirigido a Toviggino volvió al tema que dio inicio a la batalla de mensajes en X y reparó en que “la posible vuelta del fútbol visitante precisa de dirigentes responsables que no inflamen de violencia el ambiente, todo lo contrario de lo que acaba de hacer”.

“La vuelta del público visitante es la vuelta a la normalidad y a la convivencia. Tarea difícil si desde la AFA vomitan violencia”, agregó la ministra de Milei, quien le exigió a Toviggino que “se retracte públicamente de lo expresado en todos sus términos”. En caso de no hacerlo, advirtió, se tomarán “medidas de admisión a los lugares correspondientes”.

“No hay vuelta del futbol visitante con dirigentes que actúan como barras bravas”, concluyo Bullrich.

Tras el alcance que tuvieron los dichos de Toviggino, Francos respondió en la misma sintonía: «Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca…», expresó el lunes en declaraciones a LN+.

«La realidad es que me resultaba un personaje desconocido hasta que investigué en lo que hace. No dije nada que no fuera de conocimiento común de la gente. Dije, que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política”, sostuvo Francos.

En la misma línea, Francos aludió al «pedido» del dirigente de la entidad que dirige Chiqui Tapia para que él no se metiera «en los temas de la AFA».

«Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo», lo chicaneó.