Patricia Bullrich lanzó su «protocolo» antipiquetes: «Las cuatro fuerzas federales van a intervenir frente a cortes»

La iniciativa de la ministra de Seguridad “alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa desde el edificio central del Ministerio, a fin de anunciar medidas, principalmente, detalles del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que la funcionaria dará a conocer “el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos”.

Adorni puntualizó que, “por instrucción del Presidente Milei, y contemplando el concepto de ‘dentro de la ley todo y fuera de la ley nada’”, la ministra comunicará desde las 16:45, en la sede de la cartera, los detalles del nuevo “protocolo”.

El vocero presidencial anticipó que la iniciativa “alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.

«Las cuatro fuerzas federales van a intervenir frente a cortes y piquetes», anunció la flamante nueva ministra de Seguridad, quien advirtió que solo se podrá realizar manifestaciones «en la vereda».

La funcionaria aseguró que se actuará «hasta dejar totalmente liberado» el espacio de circulación y se usará la «mínima fuerza necesaria» de acuerdo a «la resistencia» de los manifestantes.

La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.

«Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», agregó.

Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene «una decisión tomada» de que «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte».

«Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», señaló.

Uno por uno, los puntos claves del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich:

.Las cuatro fuerzas federales intervendrán frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales.

.Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes.

.Si se corta la vía principal, se libera la vía principal, independientemente de la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación.

.Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación y se empleará la fuerza necesaria y será graduada de acuerdo a la resistencia.

.Se identificará a los agresores y vehículos utilizados con infracciones. Se incautarán vehículos que no estén bajo las normas de tránsito. Serán identificados los vehículos utilizados y sus conductores, se registrarán todos las infracciones administrativas y/o penales existentes y procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.

.»Se les enviará la factura de los costos de seguridad a los organizadores de los piquetes»

.»Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado -palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos».

.Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. “Sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa”, especificó la ministra de Seguridad .