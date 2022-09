Pepe Cibrián fue denunciado penalmente por abuso sexual y violación

El empresario y artista uruguayo Raphael Dufort ratificó su acusación en contra el productor teatral y convocó a todo los damnificados a testificar.

El empresario y artista uruguayo Raphael Dufort ratificó su denuncia penal contra Pepe Cibrián por abuso sexual y violación en 2017. La declaración se llevó a cabo el lunes 29 de agosto a las 11 mediante videollamada.

Este martes, en A la Tarde (América) el denunciante, dio su versión de los hechos: «Para mi es muy dolorosa todo lo que está pasando. Mi madre tuvo un infarto a raíz de todo esto, por eso se habla tanto de porque la victima tarda tanto en denunciar. Esto fue en marzo del 2001, fui convocado para ser vestuarista de Las mil y una noches. Fui creyendo que él (Pepe Cibrián) me convocaba por mi talento y todo lo contrario», comenzó.

«El me invitó a quedarme en su casa. Yo me quedé porque obviamente era la habitación de huéspedes, hasta ahí todo bien porque él me dijo ‘quiero que conozcas a mi madre y a mi tía, vamos a almorzar’ imaginate yo… conocerlas sueño. Admiré toda mi vida a su mamá y la voy a amar siempre. Hasta ahí, no pasó nada. Pero si era muy agresivo conmigo, me ha llegado a romper los dibujos. Luego, vamos a Buenos Aires, primer día, nos fuimos a Pilar, él me quería presentar la casa que se estaba haciendo en ese momento, y el viaje fue una tortura, me tocaba los testículos y no me paraba de mirar. Al otro día, me invitó a dormir con él, es un viejo degenerado», reveló.

«Hay dos personas dispuestas a testificar, y están a disposición», agregó respecto a la causa. «¿Hasta donde estas dispuesto a llegar?», le consultó Luis Ventura. «Hasta que lo condenen, quiero que vaya preso porque yo he sufrido mucho por esto. Voy a ir con todo, esto es Rusia. Tengo 49, yo a los 20 y pico no estaba preparado para esto. Nadie del entorno se comunico conmigo, es un cobarde, es un hijo de put*», contestó el visiblemente enojado. Y aclaró: «No se sabe si la denuncia esta prescripta porque hay dos años de pandemia en el medio pero mas allá de esto quiero que esto se corte para siempre».