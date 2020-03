PEREZ: “EVITAR QUE ESTA PANDEMIA SE SIGA PROPAGANDO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS”

Así lo confirmó el intendente Martín Perez a través de un video oficial, donde

anunció distintas medidas que el Municipio de Río Grande ejecutará, con el

objetivo de que el COVID-19 Coronavirus, no se propague en la ciudad.

Como primera medida, detalló que los Centros de Salud municipales

permanecerán abiertos, con horarios de atención especiales para grupos

vulnerables, e informó que el área de Bromatología municipal se encuentra

elaborando alcohol diluido para abastecer a distintas áreas.

Por otra parte, sobre el encuentro mantenido durante el día de ayer con el

gobernador de la provincia, Gustavo Melella, manifestó que “los intendentes le

hicimos saber las medidas que ya venimos adoptando y el acompañamiento a

las medidas que la provincia ha tomado; entendemos que es momento para

trabajar codo a codo”.

Es por eso que “vamos a ser estrictos en los controles y severos en las

sanciones a quienes incumplan la norma vigente”, y adelantó que “nuestros

inspectores están en la calle exigiendo el cumplimiento de las medidas

adoptadas”, y que “el área de defensa civil y el cuerpo de tránsito municipal se

mantendrán activos”.

En el marco de la emergencia sancionada el día de ayer por el Concejo

Deliberante, manifestó que “he decidido incrementar las partidas destinadas a

la inversión sanitaria, las cuales incluyen elementos de desinfección y

limpieza”, como así también “mantendremos acondicionada nuestra

infraestructura de salud”, informó el Intendente, quien detalló algunas medidas

que el Municipio ha tomado como, por ejemplo, la prórroga hasta el 30 de abril

del plan de bonificación anual para abonar el pago adelantado de impuestos

municipales; la postergación del vencimiento de las habilitaciones comerciales,

del carnet de conducir y de las libretas sanitarias.

Además, indicó que el Ejecutivo Municipal se encuentra trabajando, junto al

Concejo Deliberante, en medidas de paliativo económico para los comercios

afectados a esta medida.

También adelantó que “convocaremos a las asociaciones de taxis y remises

para evaluar y coordinar acciones de acompañamiento económico;

convocaremos a representantes de cultos religiosos para coordinar medidas de

prevención; y hemos consensuado con la empresa de transporte público de

pasajeros medidas tendientes a mantener la higiene en las unidades y reducir

la cantidad que viajan simultáneamente”.

Martín Perez expresó que “vivimos una situación de emergencia sanitaria”, es

por eso que “las medidas son excepcionales”. En este sentido, pidió a la

ciudadanía que “estemos alertas y ocupados de cumplir con lo que los médicos

nos recomiendan. Esas son las mejores medidas de prevención, y no el pánico,

porque el pánico es el mayor aliado de la pandemia”.

Señaló que “la clave no es sólo mantener la higiene personal y de los hogares”,

sino también “cumplir con la distancia de, como mínimo, un metro con la otra

persona. Practiquemos esto en casa con nuestros seres queridos porque por

un tiempo nos tendremos que acostumbrar a estas acciones. No las

resistamos, no las subestimemos”.

“Cuando vamos a un negocio habilitado, veamos cuánta gente hay dentro

primero, mantengamos una amplia distancia y, si es necesario, esperemos

adentro del auto”, solicitó Perez, quien requirió que “quien tenga fiebre avise a

las autoridades. Si no nos avisan, no podemos ayudar”, y recordó que los

grupos vulnerables son “a quienes más debemos cuidar. Los mayores de 60

años deben quedarse dentro de los domicilios”.

Por último, el Intendente agradeció a los trabajadores municipales que “están

comprometidos con el cumplimiento de los protocolos establecidos”, y expresó

que “evitar que esta pandemia se siga propagando está en nuestras manos”.