Persiguieron a un joven y lo pasaron por encima con el patrullero: un policía detenido

Un joven motociclista que supuestamente participaba de picadas clandestinas en la ciudad de Eldorado murió al ser arrollado por un patrullero de la Policía de Misiones que lo perseguía.

El agente fue detenido horas después del hecho, cuando la Justicia accedió a los videos de las cámaras de videovigilancia del 911 y algunos testimonios que cambiaron el curso de la investigación.

Desde la fuerza dijeron que el procedimiento comenzó cerca de las 2 de la madrugada del domingo, cuando recibieron un llamado alertando sobre la presencia de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en el kilómetro 11 de la avenida San Martín.

Gonzalo Peralta (19) murió en una persecución policial en Eldorado, Misiones.

Un patrullero que era conducido por el cabo Nelson Daniel Ortiz (37) se dirigió al lugar junto al oficial subayudante Aaron Alexander Reisdorf.

Según el informe de la Policía de Misiones, los agentes iniciaron una “persecución controlada” de uno de los motociclistas, que se hallaba al mando de una Honda Wave, patente A123CHH, y habría escapado hacia la zona céntrica de la ciudad.

Unos dos kilómetros más adelante, frente a un supermercado mayorista del kilómetro 9, el conductor de la moto perdió el control de su vehículo, impactó contra una camioneta que se hallaba estacionada y cayó al piso.

Gonzalo Peralta (19) fue llevado de urgencia al Hospital Samic, donde ingresó en muy grave estado y los médicos no pudieron salvarle la vida.

El joven presentaba un severo traumatismo de cráneo, con gran hematoma en ojo derecho y fractura de cadera. El médico policial solicitó una autopsia para determinar las causas de la muerte, motivo por el cual el cadáver fue enviado a Posadas.

Durante el domingo comenzó a circular la versión que el patrullero Volkswagen Amarok que conducía el cabo Ortiz había atropellado al motociclista cuando cayó al piso, hecho que los policías habrían intentado ocultar.

El secretario de turno del Juzgado de Instrucción 2 dispuso el secuestro de los vehículos y que el conductor del patrullero quedara alojado preventivamente en la comisaría. Los peritos de la División Criminalística establecieron que ninguno de los agentes estaba alcoholizado.

El domingo a la noche, la Jefatura de Policía comunicó que Ortiz había sido separado de sus funciones luego que el Juzgado de Instrucción a cargo de María Laura Rodríguez ordenara su detención.

La medida se tomó luego que numerosos testigos refirieran que Peralta murió a raíz del impacto del patrullero y no por la caída al asfalto, dejando en evidencia de que no se trataba de un “seguimiento controlado” como habían referido.

“Con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad en la investigación, esta Jefatura puso a disposición de la autoridad judicial las grabaciones del sistema de videovigilancia del 911 de Eldorado, así como todas las actuaciones y pericias técnicas realizadas, en pos del pleno esclarecimiento de lo ocurrido”, señalaron desde la fuerza a través de un comunicado.

El dolor de la familia del motociclista muerto

Marcelo Peralta, el padre del joven, contó que su hijo se había mudado hacía pocos meses a Eldorado para asistir a una tía que lo había criado como una madre. “Ella es diabética y Gonzalo me dijo que la iba a cuidar”, reveló.

El sábado, el joven había hecho una changa hasta las 20 y después de cobrar “le compró una pizza y gaseosa para la hermanita”, contó el hombre.

“Después salió con sus amigos a comer una hamburguesa, pero nunca estuvieron haciendo picadas porque estaban en una zona donde hay mucho tránsito”.

La víctima tenía otros cinco hermanos y quería estudiar peluquería. “Yo le dije que por ahora no podía pagarle ese estudio porque la situación está complicada. Era un buen chico, no tomaba, no se drogaba y lo terminaron matando como a un perro”, se lamentó Peralta.