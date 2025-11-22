Pese a la polémica, el Tribunal Oral 7 no dejará la virtualidad en esta etapa del juicio de Cuadernos

Previo al inicio de la tercera audiencia del juicio por los cuadernos de las Coimas que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), notificó a los 86 imputados sobre el cronograma de las siguientes audiencias: hasta el 18 de diciembre no sólo continuará primando la modalidad virtual, sino que serán jornadas de lectura sobre la maniobra investigada y el rol que cada imputado cumplió.

Los imputados tiene tres instancias obligatorias respecto a su presencia en el juicio: el inicio, cuando se lee el requerimiento de elevación a juicio que es una descripción de los hechos corroborados, la estructura delictiva y la acusación que pesa sobre cada uno en función del papel que desempeñaron.

Después, en la etapa de las declaraciones indagatorias deben estar presentes y finalmente, deberán volver a comparecer ante el Tribunal cuando se comiencen a leer los alegatos y finalmente, la sentencia.

El juicio de los cuadernos de las coimas que involucra a 86 imputados, se encuentra en una etapa primigenia. El TOF 7 comenzó hace tres audiencias con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio.

Este expediente se organiza en función de una «causa madre» que es la que se está leyendo desde el 6 de noviembre, y seis casos conexos más, que se ocupan de profundizar en cada una de las áreas en las que se estableció la estructura de recaudación de fondos ilegales: subsidios al transporte, GNL, corredores viales, obra pública, entre otros.

A lo largo de este juicio serán cuatro casos conexos los que se juzgarán ya que se hizo el juicio oral y público sobre otros dos.

Por ese motivo, el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, resolvieron que -pese a sumar una audiencia más desde la semana próxima-, continuará rigiendo la modalidad virtual.

«No hay necesidad de modificar eso en esta etapa», explicaron fuentes judiciales a Clarín. Será hasta el 18 de diciembre que las audiencias se destinarán exclusivamente a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, lo que obliga a todos los imputados -incluida Cristina Kirchner-, a conectarse para así, seguir las audiencias.

Este miércoles la Cámara de Casación que tiene superintendencia sobre los Tribunales de juicio, firmó la resolución a través de la cual pone a disposición del TOF 7 la Sala AMIA para realizar de forma presencial el juicio donde se juzga una asociación ilícita que desde 2003 a 2015 se dedicó a la recaudación de sobornos. Se sugirió una frecuencia de tres audiencias semanales, como había pedido en su momento la fiscal general, Fabiana León.

Sin embargo, es jurisdicción del Tribunal resolver cuál es la mejor manera de llevar adelante el debate oral y público. Y por el momento, no se materializará lo recomendado por el máximo tribunal penal.

La instancia que por el momento, determinaron los magistrados del TOF 7, será la de las indagatorias para quien esté dispuesto a declarar mientras que las partes restantes seguirán la audiencia de forma online.

La Casación tomó otra decisión: excluyó de los sorteos para realizar nuevos juicios, al TOF 7 con el objetivo de que se concentre mayoritariamente en el caso Cuadernos.

Incluso, el máximo tribunal penal le recomendó al Tribunal que evalúe suspender la feria judicial de verano como la invierno del año próximo. Por el momento, nada de eso está bajo análisis. Fuentes judiciales explicaron a Clarín, que se señaló que se está «muy próximo a la fecha de la feria de verano» para «generar cualquier modificación repentina».

De todos modos, cualquier nuevo calendario impuesto por el Tribunal tiene que ser acatado por los imputados, «no es algo que debe consensuarse con los acusados», indicó otra fuente de Comodoro Py.

De esta manera, y de cara a las audiencias que restan por delante de acá a fin de año, la virtualidad continuará siendo la metodología primaria.