PH, Podemos Hablar: invitados confirmados de Andy Kusnetzoff para el sábado 14 de octubre

El programa se grabó este miércoles y trascendió una muy fuerte pelea entre dos invitadas.

«PH, Podemos Hablar», el programa de Andy Kusnetzoff, se verá otra vez este sábado 14 de octubre de 2023 en la pantalla de Telefe, en un programa más que especial y polémico, luego del escándalo trascendido entre Andrea Rincón y Belén Francese.

A la misma hora y por la pantalla de eltrece, ahora que volvieron las cenas de Mirtha Legrand con el recibimiento a Javier Milei y Fátima Flórez, la diva de la televisión argentina se sentará con Patricia Bullrich. No obstante, a diferencia de lo ocurrido con Milei, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio no estarán exclusivamente junto a sus pareja.

Andy Kusnetzoff grabó este miércoles una mesa de todas mujeres en Estudio Mayor. Un “PH, Podemos hablar” distinto con Graciela Alfano, tras el escándalo por los 250.000 dólares de su hijo en conflicto, Sol Pérez y su casamiento, Andrea Rincón, Sofía Jujuy y Belén Francese.

Qué pasó entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos hablar

«Escándalo total en estos momentos en la grabación de PH, Podemos Hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era…», había revelado Laura Ubfal en su cuenta de Twitter haciendo conocer la tremenda discusión que hubo en el set de grabación.

Luego, Ángel de Brito en «LAM» reveló el peculiar motivo que generó esta pelea. Todo comenzó cuando Andy lanzó la consigna: «Que pasen al frente los que tuvieron una noche inolvidable». «Belén le dijo a Rincón ‘Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar’», confesó el periodista. Rincón, por su parte, aseguró que no recordaba aquel hecho: «No me acuerdo».

En el momento, Rincón quedó pensativa e incómoda, por lo que, luego de un momento, pidió la palabra para expresar su malestar y explicar la situación. La actriz relató que en ese momento que contó Belén, ella estaba en consumo de drogas y que además, nunca fue su intención “levantársela” porque le parece “horrenda”.

“Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota”, dijo De Brito que expresó Rincón.

Qué parte no mostrarán de la pelea entre Rincón y Francese

El enfoque principal ahora está en la expectativa generada por las revelaciones y confrontaciones que surgirán en esta entrega especial de «PH, Podemos Hablar».

El público está ansioso por presenciar cómo se desenvuelven los acontecimientos entre Andrea Rincón y Belén Francese. Esto añade un elemento de intriga al momento, aunque se supone que se habrá editado, se especula con que se muestre su intercambio.