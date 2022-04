PH Podemos Hablar: Valeria Lynch dio detalles de cómo comenzó su romance con Mariano Martínez

«De entrada no lo registré», recordó la cantante sobre la primera vez que vio al músico de Attaque 77.

Por primer vez, Valeria Lynch contó cómo comenzó la relación con Mariano Martínez y afirmó que la diferencia de edad era un problema para ella.

En el segmento del programa de Andy Kusnetzoff donde dos de los invitados se hacen una pregunta, la Señorita Bimbo le pidió a Valeria Lynch que dé detalles de cómo fue la primera vez que vio a Mariano Martínez, a lo que la cantante recordó: «De entrada no lo registré. Él estaba sentado en un sillón en el estudio de Álvaro Villagra y yo quería cantar ‘Arrancacorazones’ que es un tema de Attaque, y empezó a opinar mientras yo tomaba tonalidades para ver cómo iba a hacer el tema, entonces Álvaro le dijo: ‘Listo sos el productor’».

«Ahí empezó toda una cosa de seducción que yo decía: ‘no puede ser’, porque él es más chico y pensaba: ‘estoy mal yo’. Hasta que un día me dijo: ‘Te llevo a tu casa’, pero yo estaba casada. Él me dejó en casa y se fue, no pasó nada, pero hablamos mucho», continuó relatando.

«El tiempo pasó, yo me separo y ahí él me dijo: ‘Bueno, a mi me está pasando esto desde hace un tiempo. Veamos que pasa’, y yo le contesté que era más grande que él, primero me tiré tierra», aclaró Valeria Lynch, pero luego de la declaración de amor del músico, ella le respondió: «Yo no me lo quiero perder».