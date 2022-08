Piñón Fijo habló por primera vez como Fabián Gómez: «Me arrepiento y pido disculpas»

El animador infantil contó su versión luego de que sus hijos Sol y Jeremías lo acusaran de maltratador.

Fabián Gómez – más conocido como Piñón Fijo – transita un conflicto familiar luego de que el viernes publicara un mensaje en Instagram asegurando que sus hijos, Sol y Jeremías, le prohibían ver a sus nietos. Por el contrario, ambos lo desmintieron y acusaron al animador infantil de maltratador.

Este miércoles, Piñón Fijo habló por primera vez de forma pública como Fabián Gómez, pidió disculpas y dijo que “estos últimos fueron días difíciles” en medio del conflicto.

“Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias de mis acciones”, comenzó.

Y siguió: “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas, , y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas”.

“Debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, agregó el hombre que interpreta a Piñón Fijo.

“Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría”, reflexionó.

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, sostuvo Fabián Gómez.

El animador expresó que “corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que me reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan, como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos. Está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos”.

“Les quiero pedir disculpas al público por haber ocupado tanto espacio en estos días y me avergüenzo. A los que nos abrazaron soñando en que recuperemos la armonía y la calma, les decimos que no fue en vano, los escuchamos y atendimos, y aquí estamos tratando de seguir sus valiosas directivas”, sostuvo el hombre que interpreta a Piñón Fijo.

Y continuó con los agradecimientos y aclaraciones sobre sus shows: “A gran parte de la prensa que no juzgó sino que informó, también muchas gracias. A los municipios que creyeron en mí inicialmente y que por esta situación levantaron mis shows, decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. A los municipios que tengan dudas sobre mi persona también los comprendo. Quizás yo tendría las mismas dudas, y garantizarles que no me voy a quedar con un solo centavo de nadie sin entregar lo mío a cambio”.

“Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto, de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”, finalizó.