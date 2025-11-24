POLICÍA PROVINCIAL: ESTÁ ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2026 

Las escuela de Cadetes «General José Francisco de San Martín» y la Escuela de Suboficiales y Agentes «Agente Ernesto Krund», anunciaron la apertura de la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026, una oportunidad destinada a todos los jóvenes que deseen encauzar su vocación de servicio hacia una carrera profesional con propósito y compromiso comunitario.

El período de preinscripción se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, para formar a los futuros guardianes de la seguridad pública en la provincia.

La institución educativa policial ofrece dos caminos formativos para quienes buscan servir a la comunidad:

🎓 Oficial Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana: Una carrera de nivel superior que se extiende por 3 años, con régimen de internado de lunes a viernes.

🎓 Agente de Policía con orientación en Seguridad Pública y Ciudadana: Una formación intensiva de 9 meses, que también se cursa bajo la modalidad de internado semanal.

“La vocación de servir comienza aquí. Invitamos a los y las jóvenes fueguinas a formar parte de una institución que les brindará las herramientas, los valores y el conocimiento para proteger a su comunidad y construir una provincia más segura”, señalaron desde la Jefatura de la Escuela.

*Los requisitos básicos para postularse son:*

Ser argentino nativo o por opción.

Tener el secundario completo.

Para la escuela de Cadetes (Oficial): tener entre 18 y 24 años.

Para la escuela de Aspirantes a Agente: tener entre 18 y 28 años.

Ambas carreras son de carácter internado, fomentando la disciplina, el compañerismo y la formación integral.

*Primer Paso Hacia una Carrera con Propósito*

Para conocer toda la información detallada, planes de estudio, perfil del egresado y el proceso de preinscripción, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: https://policia.tierradelfuego.gob.ar/inst-poli/

La Escuela Superior de Policía espera a quienes deseen dar el primer paso en una profesión que trasciende el trabajo convencional, una dedicada a servir con honor, ética y profesionalismo a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego.