Policías y menores de edad a los tiros: cuatro casos fatales y un singular patrón

De manera azarosa, las víctimas fueron personal de fuerzas de seguridad. Los atacantes, en su mayoría, adolescentes de entre 15 y 17 años. Durante la última semana hubo una seguidilla de enfrentamientos armados en los que los efectivos se defendieron a los tiros y mataron a cuatro ladrones menores de edad.

Los hechos ocurrieron en San Martín, Esteban Echeverría y dos en Morón. Los cuatro casos fueron por la noche y en uno de ellos hubo una persecución y un policía herido de varios disparos.

El Palomar fue el escenario de dos casos. En el primero asaltaron a un comisario retirado de la Policía Federal y en el otro a un oficial de la Policía de Ituzaingó que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes.

En San Martín la víctima fue otro policía del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) que intentó identificar a los ocupantes de una moto robada y quedó internado con tres disparos.

Un comisario general retirado de la PFA mató a dos ladrones que intentaron robarle en Morón.

El cuarto caso ocurrió en Esteban Echeverría, donde un gendarme que trabajaba también como conductor de una aplicación que ofrece viajes en moto fue interceptado por delincuentes que quisieron robarle su vehículo.

Los primeros hechos

El primero caso se registró el viernes 17 por la noche cuando un comisario general retirado de la Policía Federal mató en un tiroteo a dos adolescentes menores de edad que lo asaltaron junto a un tercer cómplice cuando llegaba a su casa en El Palomar, en Morón.

Los ladrones circulaban en un Toyota Corolla e intentaron robarle la camioneta Volkswagen Taos cuando el policía estacionaba. El comisario se identificó y comenzó a disparar, mientras que los sospechosos se escapaban del lugar.

A raíz del tiroteo murieron dos adolescentes: Alejo Matías Leyes (17) y Benjamín Alejandro Belon (16). Ambos eran oriundos de Ciudadela y tenían varios antecedentes penales.

En el segundo caso en El Palomar, un agente de la policía de Ituzaingó, que en sus horas libres manejaba un auto de aplicación, fue abordado por un chico de 16 años que iba junto a dos hombres que se subieron al su SUV Chery Tiggo.

Uno de los falsos pasajeros sacó un arma y le apuntó a la cabeza al chofer, al tiempo que otro de los sospechosos le robaba el celular y otras pertenencias.

Los ladrones hicieron bajar al policía, quien aprovechó el momento cuando intentaban escapar para sacar su arma reglamentaria, dar la voz de “alto” y comenzar a disparar hacia los delincuentes.

Uno de los disparos hirió gravemente al más joven de los ladrones, identificado como Axel Ariel Muñoz (16). Los cómplices se lo llevaron dejando el vehículo en el lugar.

Tres de las víctimas fueron policías bonaerenses.

El efectivo alertó sobre el hecho a la Policía y poco después un joven con características similares a las descriptas ingresó al hospital Posadas junto a dos hombres. Allí se constató que estaba muerto y se detuvo a los acompañantes.

Persecución en San Martín

Un policía del GPM de San Martín fue baleado por dos motochorros a los que persiguió cerca de 800 metros luego de intentar identificarlos por circular con una moto con pedido de captura por robo, en localidad de Billinghurst, partido de San Martín. Uno de los delincuentes también fue hospitalizado.

El hecho se produjo alrededor de las 21.15 de este lunes, cuando dos oficiales del GPM de San Martín intentaron identificar a dos ocupantes de una moto Honda Tornado 250cc.

Los policías lograron interceptar a los sospechosos, quienes perdieron el control de su moto y cayeron al asfalto. Uno de los motochorros se escapó del lugar, mientras que su compañero sacó un arma y comenzó a dispararles a los policías.

Uno de los oficiales respondió con su pistola reglamentaria. Como resultado del tiroteo, terminaron heridos un oficial y el ladrón.

El agente fue identificado como el oficial Héctor Gallardo, quien recibió tres impactos de bala (en el codo izquierdo, la pierna derecha y en la zona izquierda de la espalda).

El asaltante herido, que fue identificado como Lucas Ruiz Duarte (27), fue trasladado al ex Hospital Castex con una herida de arma de fuego en la zona del tórax.

Un gendarme, la cuarta víctima

La cuarta víctima fue un cabo de la Gendarmería Nacional que este martes, en su jornada de franco, estaba trabajando como chofer de una moto de una aplicación de viajes.

El cabo, oriundo de San Juan y que presta servicio en Ezeiza, aceptó un viaje hasta Esteban Echeverría.

Cuando estaba llegando al lugar fue interceptado en Río Grande y Herminio Constanzo, por cuatro ladrones en dos motos que le exigieron la entrega de su Yamaha FZ 150. Dos de los motochorros lo amenazaron con armas de fuego y se abalanzaron sobre él.

Mientras le exigían sus pertenencias, la víctima comenzó a forcejear. Cuando logró zafar de la situación, sacó de una riñonera su arma reglamentaria Bersa 9 milímetros con la que los apuntó.

Uno de los sospechosos quedó muerto sobre el asfalto. Fue identificado como Tiziano Hugo Jesús Montoya (15). Junto a su cuerpo hallaron una réplica de pistola. Cerca de la moto de los delincuentes también encontraron otra arma de similares características.

Un examen preliminar indicó que Montoya recibió dos disparos, uno de ellos en la zona del hombro izquierdo y el segundo en el lado derecho el torso.

AA