Por el impacto de la variante Delta, hay 12 jurisdicciones que se siguen con atención

Los promedios semanales pasaron de 794 casos reportados diarios a 1160 en la tercera semana de octubre, en todo el país. Preocupan los positivos en adolescentes y chicos.

Aumentan los casos en al menos 12 provincias.

Si bien el avance de la campaña de vacunación trajo un alivio que se sostiene en todo el país con respecto a la pandemia, los casos de coronavirus, impulsados por la variante Delta, comenzaron a crecer.

Puntualmente hay 12 jurisdicciones en las que los números se siguen con atención desde el Gobierno, dado que podría haber iniciado, de a poco, una tercera ola. Los especialistas consideran que es “esperable” e insisten en completar los esquemas de vacunación para evitar casos graves y muertes.

Estos son los distritos bajo vigilancia:

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Chubut

Corrientes

Entre Ríos

La Pampa

La Rioja

Neuquén

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán.

La primera ola de la pandemia en la Argentina comenzó en marzo del año pasado y fue creciendo lentamente hasta llegar a más de 18.000 casos confirmados de COVID-19 en un día y luego retrocedió en octubre.

En marzo de este año un repunte en los casos dio inicio a la segunda ola con un impacto mayor. Alcanzó el récord de más de 41.000 casos reportados en un día a fines de mayo y produjo más de 500 muertes semanales en junio.

De manera paralela, a medida que arribaban vacunas, la campaña avanzó y actualmente la vacunación fue avanzando hasta superar el 55% de la población general con el esquema completo de dosis y permitió un importante respiro.

El impacto de la variante Delta

Sin embargo, las miradas de las autoridades sanitarias se posan en la variante Delta que, si bien hasta el momento no generó el nivel de contagios que produjo en el exterior, es la responsable de que los positivos crezcan.

En ese sentido, preocupa el inicio de una posible tercera ola. Los promedios semanales pasaron de 794 casos reportados diarios a 1160 en la tercera semana de octubre.

Además, durante el último mes la razón de los contagios de COVID-19, es decir la comparación entre los confirmados de los últimos 15 días en relación con los 15 días anteriores, se duplicó a nivel nacional.

Considerando los datos oficiales, este indicador ya es mayor a uno en la Ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, y Tucumán.

Consultados para esta nota, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron a que actualmente la variante Delta ocupa un 60% de la circulación. “Nos dio tiempo a avanzar mucho en la campaña de vacunación, y el 88% de población de mayor 50 años tiene el esquema completo”, aseguraron. “Eso nos da una posibilidad de ser optimistas en relación con que, si bien las vacunas no interrumpen la circulación, eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes”, agregaron.

Desde la cartera que lidera Carla Vizzotti piensan que fue “exitosa” la demora en el ingreso de la cepa más contagiosa al país. “Tenemos dos semanas de estabilidad en el número de casos y es posible que vuelvan a aumentar, hay que hacer ese seguimiento. “Principalmente nos preocupa que se baje la percepción de riesgo”, dijeron.

En este sentido, los infectólogos aseguran que se trata de algo “esperable” e insisten con completar esquemas de vacunación. “Primero habría que preguntarse si hablamos de una tercera o cuarta ola, porque no se está contando el brote que hubo entre diciembre y enero pasados”, apuntó Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano a este medio.

“Es probable que suceda (la nueva ola de contagios) porque en todos los países del mundo la variante Delta fue desplazando a las otras y es mucho más contagiosa”, indicó.

A su vez, sostuvo que tanto las flexibilizaciones, sumado a las manifestaciones sociales que aumentaron en las últimas semanas, influyeron directamente en los números epidemiológicos.

“Lo importante es que sea una ola de no tanta magnitud como las anteriores. Que no haya casos graves, que el impacto en el sistema de salud no sea alto”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener los cuidados y de la inmunización. “La expansión de la Delta se retrasó. Debemos decir eso: la esperábamos mucho antes. Ahora estamos viendo que está empezando a desplazar a las otras”, consideró Teijeiro.

“Lo más importante es que la gente esté vacunada con dos dosis. Por ahora no es acelerado el contagio, pero no sabemos cómo va a ser el ritmo las próximas semanas”, insistió. “Va a depender mucho del comportamiento social que tenemos. Si no tenemos los cuidados necesarios, se va a ver más impacto”, agregó.

Preocupan los contagios de coronavirus en adolescentes y chicos

Los números mantienen en alerta a las autoridades sanitarias, que apuntan a la vacunación de adolescentes y chicos como factor fundamental. La ministra de Salud Carla Vizzotti hizo hincapié en este punto el martes en conferencia de prensa. “Los casos de COVID-19 están aumentando en los menores de 18 años, que ha pasado en las últimas semanas de ser alrededor del 8,9% al 20,25%”, remarcó.

“Es muy importante avanzar fuertemente en vacunación de niños y adolescentes entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm y entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer”, insistió.

Teijeiro insistió en esta postura. “Entre los grupos que tienen mayor contacto social están los adolescentes. Pueden provocar un aumento en la circulación viral sin que sea grave para ellos”, consideró.

“Pero hay que hacer hincapié en que es sumamente importante que estén vacunados todos los grupos de riesgo con dos dosis: sin importar la edad. Todos aquellos que tengan alguna patología que pueda hacer que el paciente no evolucione bien si se contagia”, detalló.

En relación con quienes se aplicaron la primera dosis pero no se presentaron a completar el esquema, aseguró que puede estar relacionado con un relajamiento de la población. “Al haber poca circulación viral la gente empieza a perder el miedo, a no tener conciencia de riesgo. Pero hay que difundir mucho esto: el calendario debe estar completo”, sostuvo.

Terceras dosis y refuerzos de las vacunas contra el coronavirus: el anuncio de Carla Vizzotti

El martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti informó también que se administrará una tercera dosis a personas mayores de 50 años inoculadas con Sinopharm y a los inmunocomprometidos que hayan completado su esquema con cualquier suero. En tanto, en diciembre el personal de Salud comenzará a recibir un refuerzo.

La ministra de Salud Carla Vizzotti confirmó que se comenzarán a aplicar terceras dosis en diciembre.

Según se pudo conocer de fuentes oficiales, tanto para las terceras dosis como para los refuerzos se priorizará la combinación de vacunas, aunque dependerá de la disponibilidad de los sueros en cada jurisdicción.

Es más, para el primero de los casos desde el Ministerio de Salud advirtieron que “ya cuentan con el stock para iniciar la campaña”, pero que la fecha de comienzo queda en manos de cada distrito; mientras que los refuerzos recién comenzarán a aplicarse en diciembre.