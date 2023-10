«Por escándalo»: Javier Milei reveló quién perdió el debate presidencial

El economista opinó que uno de los otros cuatro candidatos «no pudo concretar ninguna propuesta» durante el debate realizado en Santiago del Estero.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, sostuvo que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, perdió “por escándalo” el debate presidencial “porque no pudo concretar ninguna propuesta”.

Así lo aseguró el economista en su regreso desde Santiago del Estero, donde anoche los cinco candidatos a presidente participaron de debate obligatorio a tres semanas de que se lleven a cabo las Elecciones 2023.

«Me sentí bien, cómodo. Creo que estuvo interesante, acorde a las reglas que estos eventos tienen”, comentó el candidato y sostuvo con firmeza: “Definitivamente lo gané yo».

Al momento de hablar sobre los “perdedores”, lanzó sin dudarlo: “Bullrich, por escándalo. No pudo concretar ninguna propuesta, no pudo justificar nada y cada vez que se le preguntó algo, hizo agua».

«La vi muy, muy floja. Nunca explicó cómo piensa bajar la inflación y tres veces esquivó la pregunta de la pregunta del problema de las Leliq, que es la emisión futura que es inflación. Y frente a eso, le di una tercera oportunidad y la desaprovechó con una grosería», argumentó.

Por otro lado, Milei también se refirió al cruce que tuvo con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto a sus dichos contra el papa Francisco: “Es falso. Después que ocurrió esa nota, en la que dije lo que dije, hubo una conversación con emisarios del Papa donde se arregló la situación y se pidió perdón. Es raro lo que hicieron los curas villeros levantando algo que ya estaba saldado, terminado. Primero, yo en ese momento no hacía política. Segundo, si me equivoqué, no tengo problema en admitirlo y en pedir perdón, y así lo hice también en el debate. Somos humanos, ¿no nos podemos equivocar?», sostuvo.

Respecto a la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien lo acusó de ser «un gatito mimoso del poder», respondió: «Me parece una linda chicana, pero que no se condice con los hechos. Si no, preguntale a (Eduardo) Eurnekian cómo está con el contrato de los DNI».