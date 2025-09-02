“¿Por qué te pasó a vos?”: la despedida a la joven que fue asesinada a la salida de un boliche en Tandil

Milagros Quenaipe tenía 18 años cuando fue atacada por un hombre, identificado como Wilson Sánchez, que ahora está detenido. La Justicia aún no pudo develar el móvil del crimen.



Continúa la conmoción entre los vecinos de Tandil por el crimen de Milagros Quenaipe, la joven de 18 años que fue asesinada de una puñalada en el cuello a la salida de un boliche.

Mientras la Justicia avanza con la reconstrucción de los hechos y un sospechoso está detenido, los familiares y seres queridos de Milagros la despidieron en redes sociales con mensajes en su honor.

“Te extrañé y ahora te voy a extrañar mucho más. Te fuiste con la abuela, Mili. El dolor inmenso que tenemos es horrible, no pude ir a despedirte”, escribió Sofía, una integrante de su familia. Y sumó: “Me quedo con todos los recuerdos y risas juntas porque siempre que te veía la pasábamos bien. Te amo Mili, te vamos a extrañar siempre. Justicia por Milagros Quenaipe”.

A su vez, una de sus primas también compartió un conmovedor posteo. “Nunca me imaginé que te tenía que despedir de esta manera. Cuánto duele y cuánto no lo creo. Te voy a extrañar mucho más de lo que te extrañaba”, escribió en su cuenta de Facebook. “No tengo palabras para poder escribirte, solamente sé que la vida es muy injusta. No te tenías que ir todavía, ¿por qué te pasó a vos? Descansá en paz», concluyó.

Milagros fue asesinada cuando intentaba asistir a una joven desvanecida en la calle. (Foto: Facebook/Eureka Digital).

Milagros fue asesinada cuando intentaba asistir a una joven desvanecida en la calle. (Foto: Facebook/Eureka Digital).

Otra de sus allegadas se expresó en la misma red social y afirmó que “toda la ciudad está vestida de luto”. “Perdimos a Mili, una joven con sueños, con vida, con futuro y con una sonrisa que no merecía ser apagada de esta manera. Su partida nos duele a todos, nos atraviesa, porque refleja la inseguridad que vivimos día a día y que nos arrebata lo más valioso: nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestra tranquilidad”. Y exigió: “Hoy levantamos la voz por ella y por todos los que ya no están. Que su nombre no quede en el silencio, que su partida no quede impune”.

El crimen de Milagros Quenaipe

El ataque ocurrió en plena madrugada del domingo y, hasta el momento, la Justicia no logra esclarecer el móvil del brutal ataque. Todo sucedió minutos antes de las 7 de la mañana en la esquina de Rodríguez y Uriburu, cuando Milagros volvía de bailar del boliche “Sol Disco” junto a sus amigos.

En ese momento, la adolescente se detuvo para ayudar a otra chica que se había desvanecido en la vereda. Fue justo en ese momento cuando apareció Wilson Sánchez -ahora detenido- y la apuñaló.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, el sospechoso actuó con una “violencia irracional”. Incluso, antes de atacar a Milagros había herido a otro joven con un corte en la espalda, cerca de la columna. Pese a la gravedad de la herida, el chico sobrevivió y se recupera en un hospital de la zona.

Con el avance de la causa, varios testimonios permitieron completar la escena. Según declararon, momentos antes de la agresión Milagros y Sánchez cruzaron apenas unas palabras sobre un cantante. No fue una discusión, pero el hombre sacó inesperadamente un cuchillo tipo Tramontina de entre su ropa y le dio una puñalada fatal en el cuello.

La hipótesis de un robo fue descartada desde el principio, ya que la víctima tenía todas sus cosas. Tampoco existía una relación previa entre la joven y el agresor. Todo apunta a un ataque brutal y sin explicación.