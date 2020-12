Premier League | El Leeds de Marcelo Bielsa perdió ante West Ham y recibió otro duro golpe como local

El conjunto del rosarino empezó arriba, pero se lo dieron vuelta y cayó 2 a 1. Quedó en la 14ª posición del campeonato inglés.

El Leeds de Bielsa perdió como local.

Leeds United, que dirige Marcelo Bielsa, perdió este viernes por la tarde como local ante West Ham (que tuvo a Manuel Lanzini en el banco de suplentes), por 2-1, en partido válido por la fecha 12 de la Premier League del fútbol de Inglaterra.

En Elland Road, el equipo que conduce el técnico rosarino acumuló su quinto encuentro sin festejos como local y se mantiene en la decimocuarta posición en la tabla, ocho puntos por encima de la zona de descenso.

Leeds se situó en ventaja a través de un penal convertido por el polaco Mateusz Klich (a los cinco minutos del primer tiempo), en una segunda instancia, ya que en la primera, el arquero, su compatriota Lukasz Fabianski, había detenido el disparo. Pero el árbitro Michael Oliver ordenó repetir el remate por adelantamiento.

West Ham, que reúne 20 unidades y trepó a la quinta colocación, estableció la igualdad por intermedio del checo Tomas Soucek (a los 24 de la primera parte). Y en la segunda etapa, un cabezazo del defensor italiano Angelo Ogbonna (a los 35) marcó la victoria del conjunto londinense, que tuvo a Manuel Lanzini (ex River) entre los suplentes.

Además de su mala racha como local, Leeds acumuló su segundo tropiezo consecutivo contando todos los partidos, ya que la semana pasada había perdido con Chelsea (1-3).

Lionel Messi y Marcelo Bielsa, nominados para ganar el premio The Best de la FIFA

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski son los tres finalistas al premio The Best de la FIFA 2020, cuyo ganador se conocerá el 17, según anunció este viernes la organización.

En la categoría de los entrenadores aparece otro argentino: Marcelo Bielsa. El rosarino consiguió el ascenso con el Leeds United. Comparte terna con Jürgen Klopp y Hans-Dieter Flick.

En categoría femenina buscarán al galardón la inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique Lyonnais).

ARGENTINOS. Messi y Bielsa.

La FIFA confirmó también que la ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 se celebrará como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde su sede en Zúrich y será conducida por el exjugador neerlandés Ruud Gullit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.

Messi y la estadounidense Megan Rapinoe fueron los ganadores de la edición 2019 como mejores jugadores.

Los laureados serán designados por una votación entre los entrenadores y capitanes de todos los equipos nacionales, un grupo de más de 200 periodistas y aficionados consultados en línea entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.