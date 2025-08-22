Preocupación por El Polaco: debió ser internado y se perdería el viaje de egresados de su hija

Ezequiel Cwirkaluk, mejor conocido como El Polaco, enfrenta un sorpresivo inconveniente médico que lo llevó a pausar su agenda personal y actividades familiares, incluida la posibilidad de acompañar a su hija mayor, Sol Cwirkaluk, que tiene en común con Karina La Princesita, en su viaje de egresados.

A comienzos de julio, el cantante reveló que su hija de 18 años y sus compañeros, lo eligieron como uno de los padres responsables en el viaje que marcará el cierre de su último año de secundaria.

“Me voy de viaje de egresados como padre acompañante. Me votaron todos los alumnos, es en agosto. Los 33 alumnos me votaron para que vaya”, contó El Polaco en el ciclo Todo Pasa (Urbana Play).

Pese a mostrarse sorprendido tras haber sido elegido por los jóvenes para la travesía, el conductor radial Matías Martín deslizó: “Vos sabés por qué te votaron”.

Entonces, El Polaco apeló a su sentido del humor al deslizar: “Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, dejando en claro la complicidad que mantiene con los compañeros de su hija.

El Polaco confirmó que padece una infección urinaria desde la clínica donde está internado. | Foto: TikTok

Sin embargo, el jueves 21 de agosto, trascendió que el cantante padecía una afección cutánea en uno de sus glúteos que derivó en una internación, lo que puso en duda su participación en el viaje.

De esta manera, ante la repercusión de la noticia, Ezequiel Cwirkaluk recurrió a su cuenta de TikTok (@elpolacooficial) para llevar tranquilidad sobre su salud y confirmar el diagnóstico que lo mantiene bajo supervisión médica.

En este contexto, el intérprete se mostró desde la habitación donde reside en la clínica y contó que padece una infección urinaria. «Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok para la gente que quiere estar ahí, comunicada y saber cosas mías», manifestó al comienzo del video publicado en la red social.

“Si Dios quiere mañana o pasado, me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, concluyó su mensaje recostado en una camilla del centro médico.

El Polaco destacó el apoyo que recibió de su madre en plena internación por una infección urinaria. | Foto: Instagram

Además, El Polaco compartió en Instagram (@elpolaco) una postal desde la clínica en la que aparece su mamá, Mariana Cwirkaluk, a quien le agradeció públicamente por su apoyo incondicional.

«El amor de una madre”, escribió en la publicación de Instagram, donde se la ve sonriente posando para la cámara, acompañada por la canción “La fama” de Héctor Lavoe.

En otra de las postales compartidas, el artista se mostró recostado en su camilla y, horas más tarde, publicó un video grabado frente al espejo del baño de su habitación en la clínica, donde dejó en claro que, pese a la preocupación que generó su internación, se encuentra en óptimas condiciones y de buen ánimo.

El Polaco se mostró de buen ánimo desde el centro médico donde se encuentra internado. | Foto: Instagram

«Bueno, viejo… acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos con todo y a punto de salir en boxer a la cancha», manifestó con el humor que lo caracteriza.

Luego, El Polaco pidió calma respecto a las versiones que circularon desde que se confirmó su hospitalización: «Tranquilos, tranquilos. Esta todo bien».

En el tramo final del video, El Polaco reiteró su agradecimiento por todos los gestos de apoyo que recibió desde que se supo que estaba hospitalizado: «Gracias por todos los mensajes cariñosos».

«Aunque hay gente que se acuerda vos cuando estás mal y no se si eso es bueno, o malo eso y me da un poquito de bronca. Pero no importa. Los quiero», concluyó.