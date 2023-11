Preocupación por la tensión que existe entre Ubers; Taxistas y Remiseros

Además, opinó que “los vecinos tienen un problema a la hora de necesitar cualquiera de estos servicios. En la pandemia aprendimos justamente esto de los deliverys, de enviar y recibir cosas y, hoy no hay nada que esté regulado y tampoco tenemos el número de contacto si queremos hacer uso de algún servicio” y por lo tanto “la única es a través de las redes sociales”, reflexionó.

Por otra parte, la Concejal se refirió a las discusiones que se están dando en la vía pública entre trabajadores de taxis y remises con trabajadores de Uber y opinó que “es lamentable; vergonzoso, que sigan manejándose de esta manera tanto remiseros como taxistas, este acoso, este tormento que le hacen a vecinos y a vecinas de nuestra ciudad que están trabajando con estas aplicaciones”.

Y concluyó: “Si nosotros tenemos en la ciudad más de 4.500 usuarios del sistema de plataformas de transporte, es porque la gente los está eligiendo. Estamos esperando el 7 de diciembre el día de la sesión para ver si sale aprobado justamente plataformas digitales de transporte, que lo conocemos todos como UBER. Todavía no tenemos los votos, no tenemos el consenso, pero vamos a esperar esa situación. Lo que sí los concejales hoy han hablado de que han recibido muchísimos llamados de vecinos y vecinas que utilizan estas plataformas y han dicho que no quieren usar más los servicios de taxis y remises”.