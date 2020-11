PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 Los Concejales expresaron sus dudas y sugerencias a Desarrollo Económico y la Agencia de Deportes, Juventud y Cultura

La Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante celebró, el viernes, la segunda reunión con la finalidad de analizar el proyecto de Presupuesto 2021 presentado oportunamente por el Ejecutivo Municipal. En esta oportunidad expusieron el titular de la secretaría de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Desarrollo Económico y Ambiente, Gastón Hervías, y el Gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Juventud y Cultura, Sebastián Bendaña.

RÍO GRANDE: -El encuentro se desarrolló a través de la plataforma Zoom con transmisión, en directo y de manera pública, a través del Facebook de prensa del Concejo Deliberante. De esta manera se respetó las medidas de distanciamiento social vigente en el marco de la Pandemia por el COVID-19.

De la reunión participaron, además de los funcionarios municipales y sus colaboradores, la totalidad de los Concejales que integran el Cuerpo Colegiado encabezados por el presidente de la institución, Raúl von der Thusen, el titular de la Comisión de Presupuesto, Hugo Martínez; y los concejales Miriam Mora; Javier Calisaya; Pablo Llancapani; Cintia Susñar; Walter Abregú; Walter Campos; y Digo Lasalle.

Desarrollo Económico y Ambiente

El concejal Javier Calisaya consultó sobre las previsiones presupuestarias para el año 2021 para el relleno sanitario dado que se han destinado 201 millones por lo que “es posible que sea necesario más recursos en caso de existir nuevas readecuaciones de precios” por parte de la empresa.

Por lo cual desde el Municipio indicaron que “se está respetando el contrato pactado en la gestión anterior y están contempladas las posibles readecuaciones por lo tanto el monto para el 2021 es un aproximado”. Y precisaron que el servicio demanda “el 94% de los recursos con los que contamos en la Secretaría y esto limita y restringe la posibilidad de destinar fondos al desarrollo productivo”.

Por lo cual Calisaya recordó que la “redeterminación aprobada por el Concejo sería el 60% de lo que se prevee para el 2021 por lo cual pareciera que nos estamos quedando cortos para el relleno sanitario, y lo mismo vemos en lo que es la recolección de residuos por lo que creemos que habría que cambiar la partida para destinar mayores recursos a esos conceptos”.

Y desde el Municipio precisaron además que “para fin de año vamos a estar gastando 67 millones de pesos en recolección de residuos y creemos que va a haber dos reterminaciones de precios del orden de los 10 millones y otra de 7 millones de pesos y estaríamos redondeando los 912 millones de pesos que figuran en el Presupuesto”. Por lo que señalaron la necesidad de, en el futuro, revisar el método de contratación dado que en la actualidad el servicio de recolección de residuos “es el 15% del Presupuesto municipal y condiciona muchísimo las políticas del Municipio”.

Otra de las consultas realizadas por el concejal Calisaya tuvo que ver con “la ejecución los recursos que fue remitida al Concejo con una proyección y varias sub ejecuciones que corresponden a producción y queremos consultarle sobre activos financieros que son créditos destinados a Pymes y micro Pymes y vemos que hay un 0% de ejecución presupuestaria de acuerdo al informe que nos han remitido y que para el 2020 tenía previsto 11 millones de pesos”, y además “saber las razones por las cuales se reduce para el 2021 a 7 millones”.

Por lo cual desde el Municipio respondieron que la reducción en la partida de asistencia financiera a Pymes se debe a que se re direccionó la misma a otras áreas que no tienen acompañamiento por parte de Nación”, y en cuanto a la no ejecución de los recursos destinados “en este año de gestión se fueron re direccionando para el trabajo sanitario en el marco de la pandemia”, además “desde la Secretaría si se han entregado subsidios y no créditos dado que con las medidas de aislamiento no podíamos dar créditos que no se iban a poder devolver por eso se han dado subsidios porque además la caída de recursos del Municipio también fue significativa”.

Por otra parte la concejal Miriam Mora consultó sobre las donaciones efectuadas por empresas privadas “y nosotros tenemos entendido que eso se enmarca en la responsabilidad social empresaria”, también “me interesa saber cuál la idea de cambio de la matriz productiva” además “el 26 de noviembre del 2019 se aprobó el aumento de la tarifaria de la faena porcina, también el tema de la forestación que se ha hablado y que se ha intentado en varias gestiones pero siempre falló el tema del riego y también proyectos de exportación”.

Por lo que el secretario Gastón Hervías precisó que en el Municipio “hemos recibido donaciones de Mirgor a través de Soldasur con diferentes herramientas, además hemos recibido donaciones de Río Chico para lograr recolección de agua de lluvia para invernaderos”.

En cuanto al cambio de la matriz productiva “entendemos que hay mucho potencial en la turba, en la madera y en el área agroindustrial tanto hortícolas, agropecuarios como producción ovina”, además “existía una iniciativa en lo referente a carne porcina y hemos bajado un programa de desarrollo de carne porcina y facilitamos la Asociación de Productores Pecuarios dónde vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Nación para bajar asistencia al sector de acuerdo a un lineamiento nacional a partir de un acuerdo con China para la exportación de carne porcina por eso estamos encaminando ese sector”.

Por lo tanto “el cambio de la matriz productiva apunta a generar empleo con los recursos genuinos y no seguir dependiendo tanto de la producción electrónica”.

Mora pidió, en cambio, más precisiones en cuanto al plan de exportación de carne porcina por lo que Hervías explicó que “primero es necesario lograr el volumen y la calidad que la exportación requiere por eso hay que generar el fortalecimiento y luego lograr el sello de calidad para poder exportar y para ello hemos elaborado un plan de trabajo con los productores para lograr esto a mediano y largo plazo”.

Además, indicó que otro de los proyectos de exportación está referido a la madera y explicó que “el punto de extracción es Tolhuin pero Río Grande tiene la capacidad de generarle valor agregado porque tenemos la máquina de secado, la carpintería y demás”.

Aunque el concejal Diego Lasalle reprochó la forma en que se expresó en el Presupuesto el objetivo de exportar carne porcina a China entendiendo que “se entiende que es un proyecto a 4 o cinco años, pero estamos discutiendo el Proyecto de Presupuesto 2021 y en la lectura de los programas dice Exportar desde Río Grande al mundo y en la conformación del Presupuesto hay que ser específico”.

Deportes, Juventud y Cultura

Los Concejales también hicieron consultas y sugerencias al Gerente de la Agencia de Deportes, Juventud y Cultura. El concejal Diego Lasalle consultó sobre los subsidios y ayudas económicas a instituciones deportivas.

Desde el Municipio confirmaron que se asistió a diferentes instituciones “y también lo estamos haciendo en esta última parte del año y también lo estamos haciendo con Cultura y diferentes artistas”.

Por su parte el concejal Walter Campos sugirió mayores recursos para el área de Cultura inclusiva dado que “he presentado un proyecto para establecer el corredor de accesibilidad universal”.

Por su parte el Concejal Javier Calisaya no dudó en la asistencia a diferentes sectores del deporte y de la cultura, aunque observó que “al igual que en otras áreas está desfasado con la información que recibimos en el Concejo Deliberante” y mencionó “en lo que corresponde a las transferencias, asistencias o subsidios de los 12 millones aprobados para el 2020 sólo se utilizaron 810.000, estamos hablando de una sub ejecución del 93%”.

Además, remarcó que en lo referido a “Bienes de uso” con un presupuesto previsto para el 2020 de 7.600.000 pesos y se ejecutó sólo $863.000, interpreto que se pueden haber destinado los recursos para asistir otras demandas, pero en la información que llega al Concejo es clara la sub ejecución” por lo cual consultó a que se debía la Sub ejecución.

Desde el Municipio respondieron que “en estos meses se ha modificado ese ejecutado porque estamos empezando a tener deportistas y artistas que comenzaron a competir y a viajar” por lo que reconoció que “hay una sub ejecución” aunque la adjudicaron a “la situación que estamos atravesando”, en referencia a la pandemia por el COVID-19.

Por su parte la Concejal Miriam Mora consultó sobre la cantidad de recursos que re direccionaron desde la Agencia hacia las restantes áreas municipales para hacer frente a los gastos que demande la coyuntura sanitaria en la ciudad dado que la Agencia tenía, para el presente año, un presupuesto de 424 millones de pesos. Al tiempo que remarcó un marcado crecimiento en el personal de la Agencia.

El titular de la agencia, Sebastián Bendaña aseguró desconocer dicha información entendiendo que “es una pregunta para el área de Presupuesto” ya que solo “sabemos que hemos tenido que resignar recursos”.

A modo de conclusión por el encuentro el concejal Calisaya remarcó “que las secretarías que han expuesto lo que vemos son las sub ejecución de las partidas dado que a de acuerdo a la información trimestral que el Municipio debe remitir al Concejo pero al mes que estamos solo hemos recibido la información al mes de agosto y con eso calculamos el ejecutado y como la información es escasa en cuanto a los cambios de partida interpretamos que todo tiene que ver con el escenario excepcional”.

Por otra parte “nos gustaría que haya una unificación de criterios porque vemos que hay programas que están duplicados y que se ven en todas las áreas como es el Centenario de la ciudad”, además “vamos a solicitar para que se incorpore el subsidio nacional que ha firmado el Intendente y el Presidente de la Nación”.