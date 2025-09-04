PRODUCCIÓN FUEGUINA EN PRIMER PLANO: GOBIERNO REALIZÓ ACTIVIDADES EN RÍO GRANDE Y USHUAIA POR EL DÍA DE LA INDUSTRIA

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente y la Secretaría de Industria y Promoción Económica, conmemoró el Día de la Industria con una serie de actividades destinadas a acercar el sector productivo a toda la comunidad.

 

Como parte de la conmemoración se llevó a cabo el primer episodio del ciclo de radio y streaming «Industria en Vivo». El evento se realizó en el SUM de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en Río Grande y contó con la participación de la Secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, el Vicerrector de la UNTDF, Juan Ignacio García, y Juan Martín Marcos, director de COM & LOG S.A (Vitalcan). El conversatorio fue moderado por Juan Schvartzman Giordano y Patricia Farías.

 

El ciclo «Industria en Vivo» busca visibilizar las experiencias del sector industrial y emprendedor de una manera práctica y descontracturada, creando un espacio de conversación horizontal sobre producción, gestión y herramientas útiles para fortalecer al sector.

 

Además de la transmisión en vivo, la cartera provincial organizó una serie de visitas guiadas a diversas fábricas en Río Grande y Ushuaia. Esta iniciativa denominada «Industrias a Puertas Abiertas» permitió a los residentes conocer de primera mano el trabajo y la calidad de los productos que se fabrican en la provincia, buscando fortalecer la identidad fueguina y promover la industria como un símbolo de soberanía.

 

La secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man se refirió a la importancia de estas acciones y dijo que “queríamos charlar de una forma más relajada, contar la experiencia de las empresas y explicar cuestiones vinculadas al régimen de promoción industrial y cuáles son las oportunidades que se despliegan para aquellas empresas que quieren invertir en nuestro territorio con fines productivos”.

 

Respecto a las recorridas por las fábricas, la secretaria enfatizó que “lo más valioso es conocer para defender, por eso esta actividad tenía como objetivo que la gente pueda acercarse y ver con sus propios ojos, escuchar y poder preguntar a quienes están hoy trabajando en nuestra industria”. Man destacó además la emoción de los asistentes y expresó que “la verdad que muy sorprendidos, se vieron muy conmovidos al entender, al ver el potencial, la inversión, el trabajo realmente genuino que tenemos en la industria fueguina”.

