Protestas y paros: estatales y piqueteros salen a la calle contra el proyecto de reforma laboral que presenta el Gobierno

Los trabajadores estatales anticiparon protestas durante las sesiones en el Congreso donde se debata la reforma laboral, luego de la publicación del decreto que convocó a Sesiones Extraordinarias en el Congreso de la Nación desde el 10 hasta el 30 de diciembre.

Así lo aseguró este lunes Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien también habló sobre un diálogo entre las dos CTA y la Confederación General del Trabajo para coordinar la reacción en las calles al proyecto del Gobierno.

«(Hugo) Yasky y (Hugo) Godoy hablaron con el triunvirato (cegetista) para llevar medidas en conjunto, si se puede o no con la CGT, el día del tratamiento las dos CTA plantearon un paro y movilización, y vamos a estar en la calle resistiendo», adelantó el dirigente gremial en diálogo con radio Splendid.

En tanto, la conducción de ATE a nivel nacional ya confirmó un paro nacional y marcha al Congreso para mañana, martes 9 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral.

Ese día, el Consejo de Mayo dará a conocer públicamente su propuesta de Reforma Laboral, donde Gerardo Martínez está en representación de la conducción cegetista.

La decisión tomada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato de los estatales involucra a trabajadores de la Administración Pública nacional y de las administraciones provinciales y municipales.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, junto al resto de la cúpula del gremio de empleados estatales.

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, tras asumir la conducción de la central obrera, plantearon su disconformidad con la iniciativa de modernización laboral y pidieron al Gobierno que abra una mesa de negociación.

Sin embargo, aún no expresaron la posibilidad de convocar a una medida de fuerza desde la CGT cuando se trate el proyecto durante los próximos días.

«Es muy poco lo que se sabe. Los diputados y senadores dicen que es un refrito de lo que está dando vuelta. Nosotros entendemos que hay una intención que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos, que se ponga en dudas recuerdos de estabilidad laboral, que no haya indemnizaciones, que te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Es lo que se viene planteando, que sería el escrito», detalló Catalano.

En ese marco, planteó la posibilidad «que desde la política se pueda resolver» no solo el tema laboral, sino también la reforma penal que desde el Ejecutivo también plantean llevar adelante para introducir cambios.

Además, las agrupaciones piqueteras realizarán el martes una «Jornada nacional de lucha» con protestas en 32 puntos del país, en rechazo a la reforma laboral.

La convocatoria fue anunciada por el Frente de Lucha Piquetero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

El reclamo incluye, además, los pedidos de aumento y continuidad del Salario Social Complementario, que el Gobierno anunció que cortará en abril; la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo; un bono de fin de año para planes sociales, trabajadores de la Economía Popular y los trabajadores informales; obras para los barrios populares; y la devolución de los alimentos a los comedores populares.