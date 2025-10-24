Provincias Unidas cerró la campaña en Córdoba y Santa Fe, con Schiaretti y Pullaro

Provincias Unidas, el armado que nuclea a seis gobernadores y que tiene representación en los cuatro distritos centrales del país, hizo sus cierres de campaña en Córdoba y Santa Fe, que encabezaron Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro.

En el caso de Schiaretti, que es cabeza de la lista para diputados, encabezó el acto en la Plaza de la Música, acompañado por el resto de los candidatos, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

Pullaro, en tanto, hizo lo propio en el bioceres Arena, secundado por quien es su vicegobernadora y cabeza de lista en Santa Fe, Gisela Scaglia, además del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Los cuestionamientos del gobernador santafesino fueron directos al kirchnerismo y al mileísmo con sus postulantes en Santa Fe. «Está La Cámpora, está Agustín Rossi, por más que lo quieran esconder. Todos ellos pretenden volver para indultar a Cristina, como ellos mismos dijeron», sostuvo Pullaro sobre el PJ local.

Aunque también atendió a los libertarios: «Del otro lado están los que decían que iban a dolarizar… caraduras, trabajen por el campo, por la industria, laburen para levantar a este país».

Schiaretti, por su parte, habló pasadas las 20 en la capital cordobesa. También le dedicó un mensaje especialmente al gobierno de Javier Milei. «Se gobierna con humildad y no con soberbia, se gobierna con sensibilidad. Este Gobierno nacional le quitó fondos a los discapacitados y universidades», sostuvo.

Y agregó: «Este Gobierno ha fracasado. Le fue a pedir los fondos al FMI y fue a pedir un salvataje a los Estados Unidos. No se gobierna bien si uno va a pedir un salvataje».

Qué se elige en Córdoba y Santa Fe

Córdoba y Santa Fe renuevan 9 diputados cada una, siendo la segunda y tercera provincia con mayor cantidad de votantes, alcanzando casi las tres millones de personas habilitadas para sufragar el próximo domingo.

En el caso de los cordobeses, el tándem de Schiaretti con el gobernador Martín Llaryora, apunta a ganarle la elección a La Libertad Avanza, que llevará como primer candidato a un candidato poco conocido como Gonzalo Roca.

Además se presenta Natalia de la Sota, con la expectativa de mediar entre esas fuerzas con su propio espacio, y el kirchnerismo, que tiene escasas expectativas en una provincia adversa, va con Pablo Carro.

En Santa Fe, Pullaro lleva a Scaglia como cabeza de lista en una elección que se perfila de tercios contra Caren Tapp, del PJ, y el libertario Agustín Pellegrini, un joven que impulsa Javier Milei a nivel local.

Listas y candidaturas

El espacio Provincias Unidas participará en las elecciones legislativas nacionales con listas propias en 14 distritos del país. Se presenta con diferentes denominaciones y números de lista según cada jurisdicción, pero bajo un mismo objetivo: «representar a las provincias y construir un país más justo y productivo desde una mirada federal, informaron.

Los distritos donde competirá Provincias Unidas son los siguientes:

• Alianza Provincias Unidas Distrito Tierra del Fuego – Lista 502

• Alianza Provincias Unidas Distrito San Luis – Lista 503

• Mendoza – “Defendamos Mendoza – Provincias Unidas” Lista 503

• Alianza Provincias Unidas Distrito La Rioja – Lista 504

• Alianza Provincias Unidas distrito Buenos Aires – Lista 508

• Alianza Provincias Unidas Distrito Córdoba – Lista 506

• Alianza Provincias Unidas distrito Santa Fe – Lista 503

• Santa Cruz “Alianza por Santa Cruz” Lista 503

• Chubut “Alianza Despierta Chubut” Lista 502

• San Juan Partido Hacemos – Provincias Unidas San Juan- Lista 197

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires – “Ciudadanos Unidos” Lista 504

• Chaco – “Vamos Chaco” Lista 502

• Corrientes – “Alianza Vamos Corrientes” Lista 502

• Jujuy – “Frente Jujuy Crece” Lista 503