Pullaro volvió a pedir por la eliminación de las retenciones y reclamó al Gobierno Nacional por la falta de inversiones en infraestructura

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó del 8° Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) que bajo el lema “Las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino” se desarrolló este jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese marco, Pullaro volvió a reclamar que “se terminen las retenciones al campo”, porque aseguró que “cuando a nuestros productores les va bien, invierten en su campo, en tecnología, en maquinaria, apuestan al desarrollo local, fortalecen las economías regionales y eso muestra la verdadera Argentina del interior productivo”, por lo cual remarcó que si no hubiese retenciones, “esas inversiones serían mucho mayores y pondrían al país en un lugar de crecimiento”.

Para el gobernador santafesino “la mirada porteñocéntrica que gobierna al país hace al menos 30 años, hizo que las decisiones perjudiquen al interior productivo” y no permitieron tener “un debate sincero sobre el rol que debe tener el campo, el agro y como salir de las retenciones”, aseguró.

Un país distinto sin volver atrás

En otro tramo de su exposición, Pullaro se refirió al rechazo por parte de la Cámara de Diputados de la Nación a los vetos del presidente, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia pediátrica, afirmando que se puso “sensatez a temas importantes”, pero al mismo tiempo aseguró que no existe una “alianza con el kirchnerismo” pese a haber coincidido en la votación, porque “no tenemos nada que ver y entendemos que la sociedad argentina no quiere volver atrás”.

“Pensamos igual a muchos gobernadores de provincias que pretenden cuidar y fortalecer al sistema productivo”, sentenció Pullaro, quien reconoció que quienes conforman Provincias Unidas se unieron para “pensar un programa de país distinto que cuide al sistema productivo y que nos permita tener una Argentina diferente”, mostrándose convencido que la forma de salir adelante “no es con recortes sino con desarrollo económico para generar trabajo y crecimiento”.

Para el mandatario santafesino eso se logrará “construyendo una salida al gobierno nacional de este momento pero sin tener que volver atrás, sin tener que volver al kirchnerismo” porque “si se debate entre el populismo de derecha o de izquierda, vamos a seguir encerrados entre los extremos” y por eso aseguró que se debe construir “una agenda de gestión seria y sensata que pueda resolver los problemas de Argentina”.

Un Estado virtuoso que invierta en infraestructura

Pullaro también planteó el modelo de país que proponen quienes integran Provincias Unidas como “capitalista” porque “creemos en un Estado virtuoso que tiene que acompañar el desarrollo económico y que no desproteja a los más vulnerables” y ejemplificó lo hecho por su gestión ante los recortes del gobierno nacional: “Nos recortaron partidas de medicamentos, sin embargo a ningún santafesino le faltan medicamentos; nos recortaron alimentos, pero a ningún santafesino le faltan; recortaron subsidios al transporte y sin embargo el Boleto Educativo sigue estando”.

Enumeró también las reparaciones en las rutas que ejecutó Provincia, la inversión en desarrollo energético con “seis gasoductos para llegar con la energía a las industrias, generar más empleo y bajar costos”.

Por último, el gobernador santafesino reconoció que no se puede pensar una “Argentina que pretende ingresar al primer mundo si tenemos la infraestructura actual con el deterioro que presenta, sobre todo la vial y la energética”, a la vez que recordó el estado actual de las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, definiéndolo como “lamentable”. En ese sentido, dijo entender que el Gobierno Nacional “se debió haber hecho cargo e invertir”, sin embargo, “terminó comiéndose un activo vial de alrededor de 8 mil millones de dólares” y lo contemplado en el Presupuesto 2026 “no llega a corregir el abandono en infraestructura estos dos años”.