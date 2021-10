Punto por punto: caja de ahorro para turistas con dólar MEP

Turistas extranjeros podrán depositar en cuenta bimonetaria hasta U$S5.000 y usarlos a $180. El oficial está cerca de $100 por lo que ganarían con el cambio.

Los turistas extranjeros que visiten la Argentina podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria y vender dólares a valor del MEP. La medida rige desde hoy, pero entrará en vigor el 1° de noviembre cuando se reabran las fronteras cerradas por la pandemia, citó Rosalía Costantino en minutouno.com.

Como funcionará caja de ahorro para que turistas vendan dólares a $180

.Las cuentas se pueden abrir en la modalidad no presencial (via app o web) o al llegar al país

Solo se pueden abrir en entidades del sistema financiero (bancos públicos o privados, nacionales o extranjeros)

Las cuentas en pesos no pueden recibir depósitos ni transferencias ni realizar inversiones

Las cuentas en dólares pueden recibir transferencias de la cuenta original del titular y depósitos en efectivo, todo hasta cinco mil dólares

El banco le va a ofrecer a ese cliente cambiarle los dólares a pesos a través del mercado de capitales (MEP)

El turista se beneficia porque no maneja efectivo, no tiene que acudir a una cueva, evita riesgo de asalto o estafa con monedas falsas

El turista se puede beneficiar de cualquier campaña de promoción, por ejemplo para pagos con QR o que realice su entidad.

En diciembre ya va a esar plenamente operativo la interoperabilidad de QR, lo que amplía el uso de sistemas electrónicos de pagos.

Los bancos pueden ofrecer una tarjeta precargada en pesos contra los dólares de la cuenta.

Un turista puede llegar al hotel y tener disponible la tarjeta de débito de su cuenta.

Los turistas europeos o estadounidenses tienen una mayor inclinación al dinero electrónico y se evitan traer billetes o perder con el tipo de cambio.

Los turistas regionales tienen mayor dominio del efectivo, pero un gran incentivo a usar ese sistema por seguridad

Usar estas cuentas garantiza la trazabilidad del dinero, por ejemplo para turistas que deban declarar a sus fiscos y no puedan justificar por qué viajaron con tanto efectivo.

Si sos argentino, no tiene ningún sentido que abras esta cuenta: podés hacer MEP libremente. Equipara a un turista con un local, en todo caso.

Para vender dólares MEP no hace falta parking por lo que es en forma inmediata que pueden disponer de los fondos en pesos.

Por año intgresan por turismo entre cinco y seis mil millones de dólares (Indec) y la medida puede servir para capturar parte de esos fondos para la economía formal.

Una estimación conservadora es que entre 15% y 20% del turismo que ingrese por esta cuenta

La medida incrementa la oferta de dólares formales

La decisión del Banco Central mejora la recaudación impositiva ya que las compras con débito deben ser facturadas.