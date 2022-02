Qué dijo el Kun Agüero sobre volver a Independiente en junio

A través de una transmisión por Twitch, el ex futbolista se refirió al rumor que explotó en los últimos días.

Desde hace unos días explotó el rumor de una posible vuelta del Kun Agüero a Independiente a fin de año, lo que además significaría su regreso al fútbol, y al respecto se expresó por primera vez el ex jugador.

«Están diciendo que yo en junio supuestamente empezaría a entrenar en Independiente…», arrancó el ex delantero con tono de fastidio durante una transmisión por Twitch.

«Les quiero decir a los hinchas de Independiente y a los que están en el club, no hagan campaña conmigo. No me molesten y no hagan campaña conmigo. Yo no hablé con nadie del club, como siempre. Y ahora digo las cosas como son: nunca hablé con nadie del club desde que me fui», completó Agüero, visiblemente enojado.

Luego, sobre las supuestas (no) comunicaciones con dirigentes del «Rojo», el Kun sentenció: «Es chamuyo eso de que no tienen mi teléfono o no me quieren molestar».