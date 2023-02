Qué dijo Fillol sobre la vuelta de Daniel Passarella al Monumental

Este próximo domingo, antes del duelo entre River y Argentinos Juniors, habrá un homenaje para quienes salieron campeones mundiales mientras vestían la ‘Banda’, con el regreso del Kaiser al estadio riverplatense.

Uno de los duelos del domingo por la Liga Profesional será el de River Plate y Argentinos Juniors, desde las 19.15, en el estadio Monumental, donde además se llevará a cabo un homenaje del club riverplatense a los campeones del mundo que alzaron la Copa mientras vestían la ‘Banda’, entre los cuales se encuentran Daniel Passarella y el histórico arquero Ubaldo Fillol.

En el caso del exdirigente, exdirector técnico y exjugador del club millonario, será un momento tan especial como tenso, debido a que regresará al Monumental, tras 10 años de no visitarlo luego de haberse ido en medio de una situación muy conflictiva para la institución, la cual también fue vivida por Fillol, desde otro lugar.

En este sentido, el ‘Pato’ Fillol palpitó lo que será el retorno de ambos y el reencuentro con el ‘Kaiser’ en el estadio ubicado en la Avenida Udaondo y la Avenida Figueroa Alcorta en el barrio porteño de Núñez: «Palpito el abrazo con Daniel y espero que esté presente ahí y olvidemos cosas del pasado. Va a ser un momento muy lindo reencontrarme con él. Yo creo que vamos a dar un ejemplo en el Monumental».

Fillol hacía referencia en sus palabras al duro momento que atravesó junto a Passarella tras el descenso millonario en 2011, cuando él era entrenador de arqueros de J. J. López y el ‘Kaiser’ era el presidente del club.

Además, quien fuera un gran arquero de River y del Seleccionado argentino hizo alusión al momento en que vuelva a ver el estadio Monumental lleno de gente estando, en el campo de juego: «Imaginarme el Monumental repleto como esa final del 78 hace que se me erice la piel. Encontrarme con compañeros del 78 es muy fuerte. Va a ser algo lindo». Al mismo tiempo, la figura del mundial ’78 habló sobre su salida del club: «Yo no tuve conflicto en River cuando me fui, me echaron los militares. Me echó (Carlos) Lacoste. Amo a River, me viejo me hizo hincha a los cinco años».

En tanto, también serán homenajeados este fin de semana Norberto Alonso, Oscar Ortiz y un familiar de Leopoldo Luque – quien falleció hace casi dos años -, por su rol en el Mundial de Fútbol ‘Argentina 1978’.