Qué fue lo más buscado en Google durante 2022

Google presentó «El año en búsquedas» con las listas de los temas, personajes y acontecimientos más buscados en Argentina este año.

Entre los temas más buscados, el fútbol se destacó en varias listas con el Mundial Qatar 2022 y la Selección argentina, aunque también figuran partidos amistosos y de la Liga Profesional de fútbol.

A eso se le suma temas claves durante el 2022 en Google como el Censo digital, los subsidios, los feriados, la suba del dólar, los recitales de música.

Lo más buscado en Google en 2022

Censo digital

Mundial 2022

Argentina vs. Italia

PSG

Atlético Tucumán

Liga Argentina

Gerardo Rozín

Subsidio luz y gas

Ucrania

Argentina vs. Arabia Saudita

Eventos más buscados en Google 2022

Censo Digital

Mundial 2022

Liga Argentina

Guerra Ucrania

Eliminatorias Qatar 2022

Australian Open

Paro de colectivos

Semana Santa 2022

Lollapalooza 2022

Coldplay

Personas más buscadas en Google 2022

Gerardo Rozín

Julieta Vallina

Reina Isabel

Jeffrey Dahmer

Carlitos Balá

Will Smith

El Noba

Rusherking

Shakira

Taylor Hawkins

Series, películas y programas de TV más buscados en Google

Gran Hermano

Argentina, 1985

Café con aroma de mujer

El encargado

Dahmer

Heartstopper

Jurassic World Dominion

Doctor Strange

Top Gun

Thor: Love and Thunder

Recitales de música más buscados en Google 2022

Recital de Tini

Recital de Kiss

Recital de Coldplay

Recital de La Renga

Recital de Metallica

Recital de Wos

Recital de Daddy Yankee

Recital de Duki

Recital de Arjona

Recital de Abel Pintos

Los partidos de fútbol más buscados en Google 2022

Argentina vs. Italia

Argentina vs. Arabia Saudita

México vs. Polonia

Argentina vs. Estonia

Argentina vs. México

Argentina vs. Chile

Perú vs. Australia

Argentina vs. Jamaica

Argentina vs. Colombia

Brasil vs. Serbia

Las preguntas más buscadas en Google Argentina 2022

«Qué»

¿Qué hora es en Qatar?

¿Qué es la OTAN?

¿Qué es endemia?

¿Qué es botulismo?

¿Qué es flurona?

¿Qué es el censo?

¿Qué pasó con Piñón Fijo?

¿Qué es ReNaBaP?

¿Qué sentimiento humano soy?

¿Qué le pasó a Julieta Vallina?

«Cómo»

¿Cómo hacer el Censo digital?

¿Cómo murió Dora?

¿Cómo saber mi CBU?

¿Cómo saber si cobro el IFE?

¿Cómo sacar el pase sanitario?

¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?

¿Cómo crear un CBU?

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022?

¿Cómo votar en Gran Hermano?

«Por qué»

¿Por qué Rusia invade Ucrania?

¿Por qué es feriado el 17 de junio?

¿Por qué es feriado el 7 de octubre?

¿Por qué es feriado el 21 de noviembre?

¿Por qué es feriado el 27 de junio?

¿Por qué Holanda se llama Países Bajos?

¿Por qué renunció el Ministro de Economía?

¿Por qué sube el dólar?

¿Por qué no juega Messi?

¿Por qué es feriado el 10 de octubre?.