Qué pasó con Rodrigo Tapari en Bolivia: la preocupación de sus fans

Mientras hacía un vivo de Instagram, el cantante fue sorprendido por personas armadas y dejó en shock a todos los espectadores.

Este lunes, Rodrigo Tapari asustó a sus fans tras mostrar en sus redes sociales que había sido detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El cantante encontraba haciendo un vivo de Instagram cuando se desató toda la situación.

Rodrigo se encontraba tocando el piano en el momento en el que llegan personas armadas que lo detienen sin darle explicaciones. “Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema”, le dice el cantante a una de las personas armadas.

Acto seguido, el hombre de la fuerza de seguridad le pide que apague la cámara y que no hay tiempo para hablar. “Acompañanos por favor. Bajá la cámara, no me grabes”, le dijo uno de los uniformados.

Minutos después de que este registro se volviera viral, el músico explicó que no fue detenido ni secuestrado y aclaró que todo fue orquestado por su entorno mientras se encontraba en plena grabación de un videoclip. Además, sostuvo que él no tenía idea de que tenían preparado sorprenderlo de esa manera.

“¡Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del videoclip para el que nuestra productora nos invitó a participar en Bolivia. ¡Gracias por sus mensajes!”, explicó Tapari en un posteo de Instagram.

Por otro lado, Rodrigo habló con Crónica HD y llevó tranquilidad a todos. “Acá estoy, me asusté como ustedes”, arrancó diciendo y aprovechó para dar detalles de cómo fueron los hechos.

El intérprete de “Una cerveza” explicó que la producción de su videoclip le pidió que hiciera un video en vivo. “De repente cayó todo el comando, yo realmente me asusto. En el video pueden ver mi cara de susto. Después me meten en la camioneta y me dicen que baje la cámara. Ahí es cuando me dicen que me quede tranquilo porque todo fue parte del video. Yo les dije ‘no sean malos’, avisame. Mis viejos tienen 80 años”, relató.