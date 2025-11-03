QUEDARON SELECCIONADOS LOS ARTISTAS QUE REPRESENTARÁN A LA SEDE DE RÍO GRANDE EN EL COSQUÍN 2026

La selección se dio en el marco del “Pre Cosquín 2026” en su 54° certamen para nuevos valores en Río Grande. Las y los artistas de la región pudieron participar de la etapa preliminar para ser parte del festival mayor de folklore en la provincia de Córdoba. El Municipio sostiene su compromiso de acompañar a los artistas en su crecimiento profesional y dar a conocer el talento fueguino a nivel nacional.

Este fin de semana la Casa de la Cultura de nuestra ciudad se llenó de música, luces y aplausos al recibir a artistas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia que, con propuestas de raíz folklórica en música y danza, deslumbraron a los presentes en una nueva competencia del Pre Cosquín.

En esta oportunidad, el jurado seleccionó en música a Facundo Agüero y Danai Nuñez como solistas vocales; “Los Sagrados” en conjunto vocal; Cristian Rocha como solista instrumental, y el tema inédito “Encuentro Universal” de Federico Arce, proveniente de la ciudad de Ushuaia.

Mientras que, en danzas, fueron elegidos Facundo Vega en solista de malambo; en pareja de baile tradicional Orellana y De la Rosa; finalmente Montecinos y Canestrari en pareja de baile estilizada.

Carlos Gómez, subsecretario de Cultura del Municipio, detalló que “el evento se extendió a lo largo de dos días, el sábado con propuestas musicales y el domingo con espectáculos de danza. Ambas jornadas contaron con una importante participación de vecinos y vecinas, que disfrutaron de las actuaciones de los distintos artistas» y agregó que: «tanto el público como los jurados admiraron el nivel de los participantes, convirtiéndose en ganadores cantantes y bailarines provenientes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

El Subsecretario destacó que “una vez más, el Municipio de Río Grande ofrece a los artistas de toda la provincia la oportunidad de participar en el festival mayor del folclore, el pre-Cosquín, y mostrar su talento a nivel nacional e internacional».

En tal sentido, señaló que «en enero del 2026, ofreceremos a los artistas el acompañamiento de personal para tareas de acreditación, seguro médico, traslados internos y estadía en hotel».

Finalmente, informó que el jurado estuvo conformado, en música, por Daniel Piñero, artista reconocido y ex director de la banda municipal de Ushuaia, y Silvana Giménez Millacura, quien participó en el 2022 del festival mayor con su canción inédita “Esperalda”. En tanto que en danza los jurados fueron Javier Peralta y Yanina Leiva, bailarines reconocidos de la provincia. Además, se hizo presente Alex Romero, veedor oficial de Cosquín, cuyo rol fue supervisar a los jurados definiendo la perspectiva y las líneas de actuación.