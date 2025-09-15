Quién era Luis Troche, el comerciante asesinado en Esteban Echeverría

Luis Alberto Troche (56) andaba en bicicleta. Tenía su auto, pero le gustaba «hablar con sus vecinos», según cuentan quienes lo conocieron. Este sábado, alrededor de las 17, fue una clienta preocupada la que encendió la alerta.

Cuando entró al local «Rapipago» de Camino de Cintura 6031, en la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, no lo encontró. Llamó, sin obtener respuesta, a «Luisito», como lo conocían en el barrio.

Preocupada, la mujer preguntó en la farmacia lindera si sabían dónde estaba el dueño del negocio, porque todo estaba abierto y nadie respondía.

El frente del local de Rapipago donde mataron a la víctima.

El cortejo fúnebre pasando frente del local de Rapipago donde mataron a Luis.

La farmacéutica se llama Paola y fue la que se topó con la brutal escena: Luis estaba en el baño, agonizando, pidiendo ayuda como podía. Ella llamó al 911.

El local estaba revuelto. Había billetes tirados en el suelo y la puerta del mostrador (rodeado por rejas blancas) abierta.

Luis llevaba décadas en el barrio. Tenía además otro negocio en la calle Restelli al 1500, a dos cuadras. Lo atendía su pareja, Pablo Javier Gutierres (49), que organizó una despedida en el barrio para el último adiós.

Protesta por el crimen de Luis Troche en Esteban Echeverría.

El local donde ocurrió el crimen.

Alrededor de las 13.45, el cortejo fúnebre pasó por sus negocios para que los vecinos y comerciantes pudieran darle el último adiós. Luego se dirigieron para realizar el sepelio en el cementerio Monte Paraíso, de Burzaco.

«Él siempre positivo, alegre y alentando a otras personas a estudiar y progresar. Siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Fue una gran persona», lo recordó Paula, una vecina.

Este lunes, a las 10, vecinos y familiares cortaron Camino de Cintura pidiendo más seguridad en la zona y cuestionaron la falta de avances en la investigación.

Protesta por el crimen de Luis Troche en Esteban Echeverría.

Es que el negocio de Luis queda a metros de la comisaría de Transradio, a cargo de la investigación policial.

«No sé qué ocultan, por qué no nos muestran las imágenes para ver qué pasó. Sólo nos dicen que están investigando y que no quieren entorpecer la causa. Pero la gente se cansó de todo esto y por eso vino a protestar. Necesitamos un abogado para que nos represente y nos den respuestas», dijo el hermano de Luis en una entrevista con TN.

«Tienen la cara del asesino, pero no saben quién es», la bronca del hermano del comerciante asesinado en Esteban Echeverría

Fuentes judiciales consultadas por Clarín descartaron por ahora que el crimen se haya cometido en un contexto de robo. Es que en el local había cuatro computadoras, teléfonos, cinco millones de pesos y 200 dólares que no se llevaron. Además de la caja fuerte cerrada.

«Nos reunimos con el comisario y nos dijeron que tienen datos certeros acerca que de quién lo atacó, dicen que tienen la cara del asesino pero no saben quién es. Esto pasó el sábado y recién hoy se están moviendo porque están las cámaras y salió por todos lados», se quejó su hermano.

Protesta por el crimen de Luis Troche en Esteban Echeverría.

«Cuando tenía 13 años, nos quedamos sin lugar dónde vivir. Mi abuela no podía costear un alquiler, ¿y adivinen quién nos dio un lugar? Luisito. Vivimos allí hasta que mi abuela pudo tener su casita. Luis me dio techo a mí, a mi abuela y mi hermana cuando no teníamos dónde vivir. Sin esperar un peso a cambio. Solo por el hecho de ayudarnos», contó Yohana, que trabajó en el negocio con Luis.

«Luis me vio crecer, terminar la escuela, terminar el profesorado y ser mamá. Me vio estudiando la licenciatura. Estoy segura que no defraudé un gramo de su perspectiva. Porque si alguien me dijo ‘tenés que estudiar, no te quedes, anda siempre por más’ fue Luisito. Me acuerdo que nos fuimos a anotar juntos, él por el profesorado de inglés y yo por el de matemática», relató la mujer.

El frente del locutorio donde asesinaron a Troche. Está ubicado en pleno centro de Monte Grande.

La investigación está en manos de la fiscal Verónica Ciffarelli, de la fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría. Hasta primera hora de la tarde no había personas identificadas ni detenidas por el crimen.

A las 18 los vecinos convocaron otra manifestación con corte total de Camino de Cintura para continuar con el pedido de justicia.

«Una pérdida muy dolorosa a una gran persona como Luis, siempre amable, excelente persona sin maldad. Te recordaremos por siempre. Espero que la Justicia actúe y no quede todo en vano en este país, donde lamentablemente la delincuencia sale ganando, lpm, y una familia queda destruida», escribió un sobrino de Gutierres en las redes sociales.